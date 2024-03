L'atur a Tarragona i l'Ebre cau un 0,18% respecte a gener

L'atur del febrer a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre es manté molt similar al mes anterior. Amb un ínfim descens de 0,18%, les dades de desocupació se situen en les 41.217 persones, 74 menys que al gener. En comparació amb el mateix mes de l'any 2023, continua reduint-se, un 2,63%, com va passar el primer mes de l'any, fet que representa 1.113 persones menys registrades a l'atur que al febrer de l'any passat. Pel que fa a la creació de llocs de treball, aquest mes passat se n'han creat 12.459, un 3,92% més que fa tot just un any. També hi ha 2.614 treballadors més donats d'alta a la Seguretat Social (0,80%) i el sector que ha registrat més atur ha sigut el de serveis, amb 29.160 aturats.

La llista de 41.217 aturats a les comarques tarragonines i ebrenques es divideix en 24.147 dones i 17.070 homes, mentre que 3.146 aturats tenen menys de 25 anys i d'aquests, 953 no han tingut cap treball anteriorment. Per sectors, hi ha 1.540 persones aturades a l'agricultura, 3.591 a la indústria, 3.570 a la construcció, 29.160 al sector serveis, i 3.356 persones registrades a l'atur a Tarragona i l'Ebre que no han fet cap feina abans.

En relació amb el nombre de contractes indefinits, aquest gener s'han sumat 604 nous, un 8,54% més que al gener. En comparació amb l'any passat, són 677 contractes indefinits més, un increment del 9,67%. En canvi, s'han signat 1.722 contractes temporals menys, una reducció del 16,02% en comparació a gener. Per contra, les dades interanuals respecte el febrer de 2022 registren 755 contractes temporals més, amb un 9,13% d'increment.

Els 16.701 contractes totals fets al febrer suposen un 6,27% menys que al gener però un 8,54% més que el febrer de l'any anterior. D'aquests, 11.707 s'han signat al sector serveis, 2.994 a la indústria, 1.178 en la construcció, i 822 a l'agricultura.