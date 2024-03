Els bombers reben 42 avisos de la demarcació de Tarragona per les fortes ventades

Diumenge dia 3 de març els Bombers de la Generalitat van rebre un total de 104 avisos per les fortes ventades. D'entre aquests, 42 provenien de la província de Tarragona, concretament 30 del Camp de Tarragona i 12 de les Terres de l'Ebre.

D'aquests avisos, els Bombers han actuat en 18 al Camp de Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre. La majoria dels avisos han estat sobre arbres caiguts o a punt de caure i petits despreniments de façanes, i cap dels incidents ha resultat en danys majors ni persones ferides.

A la ciutat de Tarragona, els incidents més destacats han estat al Carrer Josep Maria Vives Salas, on ha caigut un tros d'una coberta, a l'avinguda Andorra, on ha caigut un arbre d'uns tres metres d'alçada en una vorera, deixant la via encallada, i a la plaça Imperial Tàrraco, on també ha caigut un arbre a la vorera.