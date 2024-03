Tretze municipis tarragonins hauran de limitar per llei el preu del lloguer dels pisos

L’índex de preus de referència per regular els lloguers, mesura estrella de la Llei d’Habitatge, entrarà en vigor el 13 de març a 13 municipis de la demarcació de Tarragona. En concret, el nou mecanisme de control dels preus de lloguer s’aplicarà al Vendrell, Torredembarra, Valls, Reus, Tarragona, La Canonja, Cambrils, Salou, Falset, Móra la Nova, Tortosa, Amposta i Roquetes.

Segons va explicar el secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, aquesta limitació s’adreça bàsicament als grans tenidors de zones tensionades i estableix un sistema estatal de referència sobre la base dels contractes. En el cas dels grans tenidors –que disposen de 10 o més habitatges o cinc a la mateixa àrea tensionada– no només en tindrà en compte el contracte anterior, amb el preu més baix, sinó l’índex de preus de referència. Aquest índex també s’aplicarà als habitatges que s’introdueixin al mercat i no hagin estat llogats en els últims cinc anys.

En el cas que la vivenda ja estigui arrendada en una zona tensionada, es referenciarà el contracte anterior, tot i que es podria ajustar a l’alça si l’habitatge compta, entre altres, amb un certificat energètic o ha millorat. A més, per a les zones de mercat tensionat es projecta la creació d’un entorn fiscal favorable, amb bonificacions a l’IRPF que es veuen incrementades quan es produeixen diferents circumstàncies com per exemple que que l’habitatge es destini a un lloguer jove, que es redueixi el preu un 5% o se cedeixen a les administracions per a lloguer assequible.

Una reducció notable

El secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana va assenyalar que el rang que estableix l’índex està per sota de les ofertes que es publiquen al mercat, per exemple, als portals immobiliaris. En el cas de la demarcació de Tarragona aquestes diferències arriben a ser, en alguns casos, quasi el doble. En el cas de la capital, un pis situat a la Rambla Nova, d’aproximadament uns 65 metres quadrats, actualment té un valor de mercat de 800 euros. Amb l’aplicació del mecanisme de control dels preus de lloguer, el mateix pis passaria a tenir un cost d’entre 433 i 595 euros. Altres municipis, com Salou, també patiran casos similars. Un pis de 81 metres quadrats que, actualment, es lloga per 750 euros cada mes, passaria a costar, amb l’aplicació de la nova regulació entre 470 i 615 euros. El Ministeri ha habilitat una web – https://serpavi.mivau.gob.es/– per tal de poder consultar el rang de preus un cop s’apliqui la llei.

Fins a 13 municipis tarragonins es veuran en les mateixes condicions i afectats per aquesta limitació que, un cop superat el periode d’informació pública, s’espera que es pugui publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 12 de març i l’endemà pugui entrar en vigor les zones tensionades sol·licitades per la Generalitat.