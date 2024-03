Illa demana als Comuns «no barrejar llibretes» entre el Hard Rock i la discussió dels pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat a En Comú Podem «no barrejar llibretes» entre el Hard Rock i la discussió dels pressupostos. Illa ho ha dit en declaracions a la premsa des de Terrassa, poc després que hagi transcendit que els de Jéssica Albiach presenten aquest divendres una proposició de llei per garantir que els casinos del Hard Rock paguin el màxim tribut (55%) si el projecte tira endavant. El cap de files socialista ha dit que el seu grup «estudiarà» la proposta quan aquesta sigui ferma, però ha precisat que ara la prioritat és «tirar endavant i treballar» pels presuspostos. «Com a guanyador de les eleccions, estic estenent la mà al govern i tinc legitimitat per demanar a tothom que estigui a l’alçada», ha reblat.

Illa ha insistit en demanar que el projecte del Hard Rock continuï la tramitació administrativa. «Què hem de fer, sinó?», s’ha preguntat, tot instant els grups parlamentaris a «escoltar» la veu dels alcaldes dels municipis afectats pel centre recreatiu i turístic. «És convenient escoltar el territori i els representants que han votat els ciutadans», ha recalcat.

En al·lusió als Comuns, Illa ha fet una crida a desencallar les negociacions dels pressupostos «perquè els catalans no han de pagar els plats trencats d’un govern que ha perdut el pas». Finalment, consultat sobre un eventual suport de Junts, el líder socialista ha dit que no hi té «cap inconvenient», tot refermant que desitja «un acord el més ampli possible».