Els comuns proposen una llei per garantir l'impost màxim del 55% al Hard Rock

Els comuns han dissenyat una llei per garantir que si el Hard Rock arriba a ser una realitat tingui uns impostos del 55%. Segons ha avançat l'Ara i ha pogut confirmar l'ACN, En Comú Podem registrarà aquest matí al Parlament la iniciativa, que arriba en plenes negociacions amb el Govern per als pressupostos. A Catalunya els casinos paguen uns impostos entre el 20% i el 55%, en funció de la facturació que tinguin. Però el 2014 el Parlament va aprovar una llei –pactada entre CiU i el PSC- per fer una rebaixa a aquests impostos i passar a un tipus únic del 10% un cop es posés en funcionament el complex BCN World, que ha acabat sent el Hard Rock. La baixada dràstica era un incentiu per garantir que el projecte s'instal·lés a Barcelona.

Amb la proposició de llei actual els comuns volen garantir que aquesta baixada no es farà efectiva si s'acaba tirant endavant el Hard Rock.

Concretament, els comuns volen que es mantingui els percentatges actuals, amb impostos del 20% dels ingressos en beneficis fins a 1,2 MEUR; un segon tram del 25% en beneficis fins als 2,2 MEUR; un tercer fins als 4,5 MEUR, amb un impost del 45%; i finalment el darrer tram, que és el que previsiblement afectaria al Hard Rock, amb un impost del 55% si se supera els 4,5 MEUR de facturació.

La proposició de llei es registrarà aquest divendres al matí al Parlament, mentre hi segueix havent negociacions entre comuns i Govern per mirar d'arribar a un acord. Una de les qüestions que encalla el pacte és, precisament, el Hard Rock. Els comuns exigeixen que no s'aprovi el pla director urbanístic del projecte mentre que l'executiu argumenta que es tracta d'un tràmit tècnic i no polític.