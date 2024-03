Els comuns avisen el Govern que «s'ha de moure» amb el Hard Rock: «Ens ha de respondre»

El diputat i negociador d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego, avisa el Govern que «s'ha de moure» amb el Hard Rock per poder aprovar els pressupostos. En una entrevista a Ràdio Estel, ha assegurat que el seu partit estarà assegut «fins a l'últim dia» a la taula de negociació amb voluntat d'acord. Però ha deixat clar que és l'executiu que presideix Pere Aragonès qui ha de respondre com pensa abordar el macroprojecte. En aquest sentit, ha recordat que la setmana passada el Parlament va aprovar una proposta de resolució dels comuns que insta el Govern a aturar els projectes, com el Hard Rock, que consumeixen molta aigua tenint en compte el context de sequera. «El Govern no pot mirar cap a una altra banda», ha insistit Gallego.

Gallego considera que el pressupost per al 2024 que hi ha sobre la taula és «poc ambiciós, irresponsable i poc coherent». I ha insistit que el Hard Rock posa en evidència que l'acció de l'executiu «no té coherència» amb els comptes.

Segons Gallego, la principal diferència amb l'any passat és que ara el pla director urbanístic necessari per tirar endavant el Hard Rock està sobre la taula i que tant Govern com el PSC han dit que tirarà endavant. En canvi, segons ha remarcat, quan els comuns van donar suport als pressupostos l'any passat, el PDU no estava sobre la taula.

Els pressupostos passaran la primera prova de foc al Parlament el 13 de març quan es debatran i votaran les esmenes a la totalitat.