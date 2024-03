El Camp de Tarragona, un dels «grans centres estratègics de Catalunya i Espanya» segons Hereu

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat que estan en «negociacions» per evitar que l’impost a les energètiques sigui «un impediment» a les inversions destinades a la descarbonització del sector. Hereu ha fet aquestes declaracions des del complex de Repsol, en la Pobla de Mafumet, des d’on ha defensat la transformació del sector i els projectes que es deriven. D’altra banda, el ministre ha assenyalat que de moment, cinc empreses de la demarcació tarragonina ja han sol·licitat ajuts al programa PERTE, destinats precisament a la descarbonització, i ha fet una crida a les companyies per adherir-se fins el 17 d’abril. Hereu ha qualificat el Camp de Tarragona com un dels «grans centres estratègics de Catalunya i Espanya».

En la primera visita al complex petroquímic de Tarragona com a ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu s’ha reunit amb els alcaldes de la zona i ha destacat «l’acord social» que té el territori respecte a la transformació de la indústria amb una «visió compartida». En aquesta línia, Hereu ha recollit les demandes dels representants locals, que li han reclamat «agilitat» en les tramitacions, així com polítiques d’ajuda com els fons europeus per fer-ho realitat. Segons el ministeri, des del 2019 s’han atorgat prop de 160 milions d’euros en concepte d’ajuts al sector industrial a Tarragona.

D’aquests, 71,6 corresponen al programa PERTE i altres mesures d’impuls a les companyies. Actualment hi ha una convocatòria oberta fins el 17 d’abril per adherir-se a aquests ajuts, per a la qual Hereu ha fet una crida a les empreses per adherir-se. De moment, en el cas tarragoní, ja són cinc les companyies que han demanat de ser incloses en aquesta primera línia. De la mateixa manera, el ministre ha tret pit del suport econòmic destinat a la indústria i ha assegurat que s’obriran noves convocatòries per liderar la transformació industrial i digital de cara als dos propers anys.

Hereu ha posat d’exemple el sector industrial tarragoní a l’hora de seguir una «estratègia conjunta» respecte a la seua transformació i la del seu entorn. «És un dels grans exemples on una indústria en plena transformació és al costat d’activitat turística amb plena concordança amb un territori que cada vegada té més visió metropolitana», ha afirmat.