Mas avisa Albiach que és «difícil d’explicar» bloquejar els pressupostos pel Hard Rock

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, avisa als comuns que serà «difícil d’explicar» que bloquegin els pressupostos pel Hard Rock. «La ciutadania està cansada que un projecte monopolitzi el debat polític», diu Mas Guix en una entrevista amb l’ACN. La consellera recorda que el 2022 els comuns van aprovar uns pressupostos que contenien una partida de 120 milions d’euros per al Hard Rock, i reitera que ara no s’hi destina «ni un euro». Segons la consellera, una esmena a la totalitat «no s’entendria». «No ens podem tirar pedres al propi sostre», avisa, reiterant que els comptes són «bons». El Govern preveu explicar la seva proposta de finançament singular abans que acabi març i dur-la a la Bilateral de finançament.

Mas Guix ha assegurat que la proposta «està molt avançada» i serà «raonable» i «factible» tant a nivell legal com tècnic. De fet, la consellera s’ha mostrat confiada que un cop pugui presentar el document als agents econòmics i social, podrà generar un «consens gairebé unànime» al voltant de la proposta.

«Qui ens demani seguir amb un funcionament dins del model comú haurà d’explicar-se molt bé, perquè en l’històric de 35 anys, déu ni do la demostració que tenim que això no ha funcionat mai», avisa la consellera d’Economia, que insisteix que la proposta de finançament singular «té tot el sentit del món».

L’objectiu, i el calendari de la conselleria d’Economia, és poder presentar la proposta abans que acabi el primer trimestre, és a dir, abans de finals de març, quan també s’hauria de convocar la comissió bilateral Estat-Generalitat sobre finançament. A la reunió, Mas Guix també voldrà abordar altres qüestions com l’execució d’inversions o la negociació per cancel·lar 15.000 milions d’euros de deute del FLA.

La consellera admet que els comptes d’aquest any seran els últims sense objectius de dèficit i que, per tant, en el futur, els creixements de despesa seran «més moderats». Per això, Mas Guix avisa que el Govern haurà de seguir «batallant» per veure quin repartiment fa l’Estat dels marges de dèficit.

En tot cas, segons la responsable d’Economia i Hisenda, cal ser «conscients» que el principal problema és l’infrafinançament crònic. «La clau està en què Catalunya i el seu Govern disposin d’una quantitat raonable i justa dels recursos, és el que caldrà defensar», assenyala. «Tot i l’expansió pressupostària, la Generalitat no disposa d’una quantitat raonable de recursos», insisteix.

Convèncer els comuns

La consellera d’Economia i Hisenda demana «no monopolitzar» el debat dels pressupostos per un «projecte en concret» que està sobre la taula des de fa 12 anys. En tot cas, Mas Guix destaca que el procés de tramitació del projecte -que admet que va començar sent «faraònic i esperpèntic» però que s’ha «anat ajustant»- està «reglat» i el Govern no hi pot intervenir.

En tot cas, Mas Guix diu que amb els comuns «segur» que es poden arribar a entendre per aprovar els comptes, que destaca que el país «necessita». «Compartim visions en molts àmbits», afirma.

La consellera diu que per ara encara no és «viable» finançar la gratuïtat de l’I1, en les llars d’infants, perquè primer cal «blindar l’I2». «Tot alhora no es pot fer», destaca, tot i que remarca que s’ha fet un «salt exponencial» i que amb els comuns «segur» que es poden acordar «polítiques amb certa trajectòria de futur i que encaixin en els marges pressupostaris».

Preguntada per JxCat, la consellera reitera que es mantindrà en vigor l’impost de successions, i remarca que la supressió que han fet comunitats «de governs de PP i Vox» és una «anomalia» en el context europeu, on la majoria de països tenen aquesta taxa.

«Amb Junts també podem trobar moltíssims punts d’acord, i espero que els trobem. Al final, arribes amb un acord amb qui vol arribar-hi», assegura.

Els mercats i l’ICF

Natàlia Mas destaca que en la propera Bilateral de finançament s’haurà de tractar la cancel·lació del deute del FLA, que considera «il·legítim» perquè és conseqüència del dèficit fiscal anual que pateix la Generalitat.

En tot cas, la consellera es mostra partidària, també, de seguir treballant per tornar a finançar-se als mercats. Mas Guix admet que en els últims mesos, en el context d’elevats tipus d’interès, tornar als mercats no havia estat una prioritat perquè la situació «hagués estat més complexa de l’habitual» per l’enduriment monetari.

«Hem anat a negociar altres qüestions, però ho considerem rellevant i mirarem d’aconseguir-ho», assenyala la consellera, que reclama al govern espanyol que «aixequi el veto» a l’accés de les comunitats als mercats. «Tenim la feina feta», diu.

D’altra banda, Mas confirma que el Govern segueix treballant per aconseguir la llicència bancària per a l’Institut Català de Finances (ICF). En tot cas, la consellera ha dit que «la sala de màquines de l’ICF està treballant molt bé».

De fet, ha confirmat que l’ICF ha tramitat amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) una partida de finançament de 500 milions d’euros per reforçar la política d’habitatge, que per ara està «preaprovada».