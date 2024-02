Aragonès: «No sé si s'acabarà fent el Hard Rock»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que ell no sap si s'acabarà fent el Hard Rock. En una entrevista a RTVE, ha argumentat que la decisió depèn dels inversors privats i no del Govern. El que sí ha assegurat és que aquest 2024 «no hi haurà ni una sola pedra» del macroprojecte perquè encara s'han de resoldre moltes qüestions perquè pugui tirar endavant. El president ha admès que no és un model que li provoqui entusiasme però ha afegit que la decisió política es va prendre el 2014 amb el suport de CiU, PSC i PPC. Una majoria que, segons ha remarcat, encara es manté. Així mateix, ha avisat que, en cas d'aturar el projecte, la Generalitat hauria de fer front a reclamacions econòmiques pels drets adquirits dels privats.

Aragonès ha recordat que hi ha una sentència del TSJC que obliga a modificar l'anterior pla director urbanístic i ha afegit que la Generalitat està obligat a complir les sentències. A més, ha argumentat que, en els últims anys, els impulsors del projecte han anat adquirint drets i, per tant, «no es pot revertir arbitràriament».

«Si hi hagués una majoria al Parlament i es decidís tirar enrere ens hauríem d'afrontar segur a unes reclamacions d'un privat que ha anat adquirint un dret», ha insistit. El president de la Generalitat no ha volgut donar una xifra sobre quina podria ser la reclamació econòmica tot i que el Govern l'ha calculat per fer un «mapa de riscos». «Estaríem parlant de repercussions importants», s'ha limitat a afegir.

En tot cas, ha volgut deixar clar que el Hard Rock no és el model del Govern, que aposta per la reindustrialització. I ha insistit que ell té un «marge limitat» tenint en compte les majories que hi ha al Parlament i que la decisió es va prendre fa anys.

El president de la Generalitat s'ha dirigit als comuns per defensar que els pressupostos per al 2024 no tenen res a veure amb el macroprojecte del Camp de Tarragona. «El que es vota d'aquí 15 dies no és el Hard Rock. Es votarà un pressupost que no conté ni un euro, ni una mesura, ni cap acord sobre aquest projecte», ha afirmat en referència al debat a la totalitat dels pressupostos que es farà al Parlament el 13 de març. A més, Aragonès ha afegit que el pla director urbanístic continuarà per molt que es tombin els pressupostos.

I, encara sobre el partit que lidera Jéssica Albiach, ha afirmat que no li agrada «la política que es basa en utilitzar una oportunitat que és bona per a la ciutadania per aconseguir altres rèdits». De totes maneres, s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord per aprovar els pressupostos al Parlament «amb els comuns o amb qui sigui». I ha recordat que també hi ha converses amb Junts i la CUP, tot i admetre que estan més avançades amb En Comú Podem.