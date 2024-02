425.000 euros en sancions a 12 grans tenidors per no oferir lloguer social a Tarragona

El Govern ha imposat 17 sancions a 12 grans tenidors per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial a les comarques de la vegueria de Tarragona. Ho ha fet per mitjà de l’Agència Catalana del Consum per un import global de 425.000 euros. Aquestes són dades que s’extreuen del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge.

La implantació, el gener de 2023, d’aquest Programa impulsat pel Govern, va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum, actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit.

A la vegueria de Tarragona, després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, Consum ha assolit els 101 expedients oberts per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt 17 amb sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. Per municipis, Tarragona, Cambrils i Reus són els que més expedients oberts acumulen per possibles incompliments de la normativa, amb 34, 21 i 15 respectivament.