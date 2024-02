La URV, part d'un estudi que crea una tècnica per diagnosticar la fibromiàlgia en una mostra de sang

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de les universitats americanes d'Ohio i Texas han creat un mètode innovador per diagnosticar la fibromiàlgia amb molta fiabilitat a partir d'una mostra de sang. Els símptomes d'aquesta malaltia, que afecta un 6% de la població mundial, s'assemblen als d'altres patologies reumàtiques, i fins i tot, als de la covid persistent. Els investigadors han filtrat les mostres de sang de persones sanes, de diagnosticats amb fibromiàlgia i d'altres amb malalties reumàtiques similars. Els patrons en les molècules petites, com els aminoàcids, identificades serveixen com a «firmes químiques» per distingir la fibromiàlgia d'altres malalties. Els resultats s'han publicat a la revista Biomedicines.

Identificar la fibromiàlgia es fa complicat actualment perquè els seus símptomes són similars a patologies reumàtiques - artritis, lupus eritematós sistèmic, osteoartritis o dolor lumbar crònic -. L'estudi en què ha participat la investigadora de la URV Sílvia de Lamo, suposa «un important pas» per a un «diagnòstic precís» i un tractament més personalitzat d'aquesta malaltia, i «obre noves vies per a la investigació i l'atenció clínica d'aquesta patologia».

Amb les mostres de sang recollides de persones diagnosticades amb fibromiàlgia, d'altres amb malalties reumàtiques similars i un tercer grup sense cap d'aquestes patologies, han aplicat una combinació de tècniques per aïllar i analitzar els senyals químics específics a la sang que poden distingir la fibromiàlgia de les altres malalties.

Amb el procés de filtració, es concentra una part molt específica de la sang que conté molècules petites, conegudes com a fracció de baix pes molecular. Aquestes molècules poden incloure una varietat de substàncies, com ara aminoàcids, que actuen com a blocs de construcció de les proteïnes.

Aquestes molècules minúscules es van analitzar amb la tècnica de l'espectroscòpia Raman - il·luminar-les amb una llum làser especial per estudiar com reaccionen-. Així s'identifiquen i es quantifiquen les molècules presents. El procés es va afinar amb l'ús de nanopartícules d'or, que augmenten el senyal que reben de les molècules petites, fent que els resultats siguin més clars i fàcils d'interpretar.