Investigadors de Tarragona identifiquen variants que milloraran la vida de pacients bipolars

Un estudi, liderat per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM), ha identificat variants genètiques del gen del receptor de domini discoidina 1 (DDR1 per les seves sigles en anglès) relacionades amb les capacitats cognitives i amb la funció psicosocial dels pacients amb trastorns bipolars. Segons els investigadors, la identificació d'aquestes variants genètiques ajudaran a disminuir la disfunció psicosocial de les persones amb aquesta malaltia, fet que contribuirà a millorar la seva qualitat de vida. L'objectiu dels experts és que les variants identificades es facin servir com a eina de detecció precoç.

Segons els investigadors, els resultats d'aquest estudi podrien contribuir a la detecció de pacients amb més probabilitats de patir un deteriorament psicosocial. Això, sostenen, ajudaria a intervenir des de l'inici, evitaria complicacions greus i permetria administrar tractaments més personalitzats i efectius. En definitiva, assenyalen, millorarà la qualitat de vida d'aquests pacients. Per això, diuen, és necessari que al voltant de la salut mental s'utilitzi el diagnòstic genètic com a eina de suport. Actualment, els experts apunten que succeeix «molt rarament».

Amb tot, abans d'implementar-se aquest tipus de proves clíniques, els resultats d'aquest estudi han de continuar contrastant-se en futures recerques que impliquin més pacients i de perfils més variats. En aquest estudi, s'han analitzat 3.035 mostres, facilitades pel CIBERSAM. «L'objectiu de l'equip és que les variants genètiques identificades del gen DDR1, juntament amb variants genètiques identificades en altres estudis, es facin servir com a eina de detecció precoç en els nostres sistemes de salut», ha indicat la doctora i investigadora del Grup en Genètica i Ambient en Psiquiatria (GAP) de l'IISPV, Selena Aranda.