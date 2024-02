La Generalitat invertirà 125,8 milions d'euros al Camp de Tarragona, un 11,9% més que l'any passat

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2024 preveu una inversió de 125,8 milions d’euros al Camp de Tarragona, un 11,9% més que l’any passat. Les comarques on el Govern incrementa més la inversió són La Conca de Barberà i el Tarragonès, amb un creixement del 98,86% i el 25,3% respectivament. Pel que fa a la inversió per habitant, destaquen les comarques de la Conca de Barberà, el Tarragonès i el Priorat, que superen la mitjana de Catalunya (248 euros/habitant), amb 841 euros, 286 euros i 277 euros, respectivament.

Actuacions principals

Entre les principals inversions previstes al territori destaca el creixement econòmic en la partida de Salut que lidera les inversions amb 22,7 M€, 20,6 M€ per l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, 1,8 M€ per l’Hospital Sant Joan de Reus i 232.000€ pel nou servei de rehabilitació del CAP de Falset.

El Govern inverteix també 19,8 M€ per impulsar el Tramvia del Camp de Tarragona, amb una injecció econòmica de 15,2 M€ al Tarragonès i 4,6 M€ al Baix Camp.

En l’àmbit d’Educació, amb 14,5 M€, els comptes preveuen, entre altres inversions, 3,2 M€ per la construcció de l’escola de Maspujols, 3,9 M€ pel nou Institut de Roda de Berà i 2,7 M€ per l’ampliació de l’Escola Joan Ardèvol de Cambrils per un Institut Escola.

Pel que fa a la inversió en carreteres i logística i suport al transport, sumen una inversió de 15,2 M€ i 9,6 M€ respectivament. Les actuacions més destacades en aquest àmbit són la conservació de carreteres, amb 12,8 M€, i les actuacions a la LOGIS de Montblanc per valor de 9,6 M€.

Altres propostes que s’inclouen a l’acord de pressupostos són, d’una banda, destinar 5 M€ a l’ICIQ per impulsar l’ecosistema de descarbonització de la indústria electrointensiva de Catalunya, en el marc de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050, i, d’altra banda, redactar el projecte de reforma de la residència pública ICASS de Reus.

El delegat del Govern, Àngel Xifré, ha valorat positivament els comptes i ha destacat que «són uns pressupostos molt favorables per transformar la mobilitat del Camp de Tarragona i amb un marcat component social». El delegat ha remarcat que «més enllà de les inversions, aquests comptes enforteixen també els serveis publics amb més metges, més mestres i més mossos».

Els 125,8 milions d’euros que la Generalitat preveu destinar al Camp de Tarragona inclouen la inversió real prevista (100,9 M, un 14,9% més que el 2023), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (10,2 M) i 14,7 M provinents de romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s’incorporaran al pressupost del 2024. Aquesta xifra representa el 6,4% de la inversió territorialitzable de la Generalitat per a tot Catalunya.