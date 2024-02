Vilagrà remarca que al pressupost no hi ha «ni un euro» per al Hard Rock

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha remarcat que al pressupost de la Generalitat per al 2024 no hi ha «ni un euro» per al projecte del Hard Rock. En una compareixença des de Palau, aquest dimarts al matí després de l'anunci del pacte amb el PSC, Vilagrà ha insistit que el Hard Rock continua ara la seva tramitació urbanística i medi ambiental: «Res a afegir». Així mateix, ha afegit que confia en encaixar els comuns al pacte que ha de permetre el Govern aprovar els tercers pressupostos consecutius. Vilagrà, a més, troba «evident» que el Govern hagi d'incorporar esmenes i propostes dels altres grups els propers dies.

Vilagrà s'ha mostrat «convençuda» que en el marc de la negociació el Govern serà «capa» de trobar «encaix» de les propostes vinculades a educació, salut, mobilitat, o energia, amb l'objectiu de donar sortida i aprovar els pressupostos de 2024.

La vicepresidenta ha celebrat que, amb el pacte amb els socialistes, els comptes ja tinguin de moment 66 diputats i diputades a favor de tramitar la proposta pressupostària. El Govern continuarà negociant els comptes, especialment amb En Comú Podem, amb qui es reunirà aquest mateix dijous.

L'executiu s'esmerçarà ara en sumar tots els «suports» necessaris perquè els pressupostos tinguin la «llum verda». La vicepresidenta ha destacat que els del 2024 seran els més expansius i socials de la història.

El Govern celebrarà demà un Consell Executiu extraordinari per aprovar els pressupostos i portar-los a tramitació del Parlament. Vilagrà ha insistit que els comptes s'han d'aprovar amb el mínim temps possible per tal d'aplicar les partides. Així, els pressupostos podrien entrar en vigor a l'abril, segons els càlculs del propi executiu.

144 MEUR més a atenció primària

L'acord entre el Govern i el PSC contempla 144 milions d'euros més per a l'atenció primària, un 25% del pressupost total en salut. Socialistes i executiu han fet públic aquest dimarts al matí el pacte per als comptes, que inclou partides concretes per fer front a la sequera, com 120 MEUR més per a ajuts per als ajuntaments.

En canvi, l'acord no esmenta el Hard Rock, el macroprojecte que ha estat encallant les negociacions les darreres setmanes, ja que el PSC demanava l'aprovació del PDU, un dels compromisos del passat acord de pressupostos.

A més, segons el pacte el PSC es compromet a no bloquejar esmenes als pressupostos que estiguin acordades amb altres formacions necessàries per tirar endavant els comptes, com podrien ser els comuns.