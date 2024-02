Terres de l'Ebre i el Baix Camp, en perill per fortes ratxes de vent

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Ventcat per fortes ratxes de vent al nord i extrem sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que l'episodi començarà dimarts i al llarg del matí es reforçarà a les cotes mitjanes i altes del Pirineu i puntualment als fons de vall. El vent pot superar els 90 km/h. Les comarques afectades son la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Per aquest dimarts també es preveuen precipitacions, que poden ser localment fortes amb calamarsa o pedra, a les comarques gironines arribant al litoral i prelitoral central.

La previsió és que els ruixats puguin afectar especialment les comarques de l’Alt i Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, la Selva, i fins i tot el Maresme, el Barcelonès i el Vallès Oriental i Occidental.

A banda, es manté la prealerta activada diumenge del pla Neucat per dimarts. Les previsions indiquen nevades intenses a les comarques de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, a partir d’aquest vespre. La cota de neu rondarà els 1.000 metres, si bé podrà baixar fins als 800 metres de matinada i al final del dia. Per sobre dels 2.000 metres es podran acumular més de 40 cm de neu nova en tot l’episodi, i per sota fins als 1.200 metres es podran acumular gruixos superiors als 20 cm. La combinació del vent fort i la neu produirà el fenomen del torb.