Quatre projectes de recerca de la URV aconsegueixen ajuts de la Generalitat de 183.000 euros

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha concedit 183.250 euros a quatre projectes de recerca de la URV. Concretament s’han rebut ajuts de dues convocatòries: Ajuts Llavor, per finançar projectes innovadors en fases molt primerenques i amb potencial disruptiu; i Ajuts Producte, destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya. Es concedeixen a equips d’investigació del sistema universitari català, a centres de recerca, tecnològics, a fundacions hospitalàries o a institucions sense ànim de lucre.

En la convocatòria Llavor, s’han atorgat tres ajuts. El primer ha estat per al projecte «Hablavídeo-Metodologia per a l’aprenentatge de la pragmàtica lingüística i sociocultural», liderada per la investigadora del Departament de Filologies Romàniques, Isabel Gibert Escofet. Aquesta iniciativa proposa una metodologia innovadora i disruptiva en l’aprenentatge explícit de la competència pragmàtica a partir de materials expressament ideats per al seu desenvolupament. L’objectiu és ajudar les persones que aprenen una llengua a aconseguir entendre i produir els matisos de la pragmalingüística i la sociopragmàtica en castellà, dos conceptes que formen part de la competència comunicativa.

El segon ajut dins d’aquesta categoria ha estat per al projecte «Transformació catalítica de la lignina derivada de la biomassa en combustibles renovables», de la investigadora del Departament de Química Física i Inorgànica, Yolanda Cesteros. En el marc d’aquest treball es pretenen obtenir components de biocombustibles líquids utilitzant un material anomenat lignina, obtinguda a partir de peles d’ametlla de la zona de Tarragona. El projecte ofereix una alternativa als combustibles fòssils.

El tercer projecte que ha rebut finançament dels Ajuts Llavor és «Millora de l’anàlisi de sentiments en Big data: un enfocament amb lògica difusa i lingüística matemàtica», liderat per la investigadora del Departament de Filologies Romàniques, María Dolores Jiménez. El projecte se centra en l’àmbit de l’anàlisi de sentiments en el processament del llenguatge neutral, amb un enfocament en l’adaptabilitat i l’aplicabilitat global del model en diversos sectors, com empresarial, turístic i en l’atenció mèdica. S’espera que permeti a les empreses prendre decisions informades, impulsar la participació dels clients i racionalitzar els serveis.

Finalment, en la categoria «Producte», s’ha concedit un ajut al projecte «Obtenció de bioplàstics i nou biocomposite a partir del marro del cafè com a alternativa als plàstics d’origen fòssil», liderat per la investigadora del Departament d’Enginyeria Química, Magdalena Constantí Garriga. El principal objectiu d’aquesta recerca és escalar i validar una tecnologia dissenyada en el projecte Llavor de la mateixa investigadora, que va finalitzar recentment i que tenia l’objectiu de valoritzar els productes d’hidròlisi del marro del cafè en bioplàstics i composite. Tots aquests plàstics, alternatius als d’origen petroquímic, es destinaran a substituir peces de cafeteres o altres materials d’un sol ús i embolcalls alimentaris.

Aquests projectes es gestionen a través de la Fundació URV i compten amb el suport de la Unitat de Valorització de la URV, que ha acompanyat als projectes tant en la fase de sol·licitud com durant l’execució dels mateixos.