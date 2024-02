ERC respon als comuns que el moment del 'sí' o 'no' al Hard Rock «ja va passar»

«El moment del 'sí' o 'no' al Hard Rock ja va passar». Així s'ha expressat la portaveu d'ERC, Raquel Sans, durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu republicana, i com a resposta als comuns. En una entrevista a RTVE aquest matí, el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, ha instat ERC a atrevir-se a dir 'no' al PSC amb el Hard Rock. Poc després, Sans ha recordat a Cid que hi ha una majoria al Parlament favorable al projecte: «No és qüestió de voler o no, sinó que hi ha una tramitació administrativa en curs», ha afegit. Sans també ha augmentat la pressió a l'oposició per tancar ja un pacte pressupostari: «Després de mesos de negociació, aquesta ha de ser la setmana dels pressupostos», ha subratllat.

La portaveu d'ERC ha recordat que els comptes no incorporaran «ni una sola línia» sobre el Hard Rock. Així mateix, Sans ha asseverat que «costaria d'entendre» que alguna formació no estigués disposada a donar suport als pressupostos i sumar-se així a «l'enfortiment» dels serveis públics i l'estat del benestar.