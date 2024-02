La Diputació de Tarragona aprova el reglament que posarà en marxa l’ImpulsDipta

El Ple de la Diputació de Tarragona cha aprovat inicialment, amb els vots a favor de d’ERC, PSC, PP i VOX i l’abstenció de JUNTS, el reglament que ha de regir l’ImpulsDipta, el nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès mitjançant concertació. Aquest model de gestió aposta per un treball conjunt per fixar les prioritats de les polítiques municipals, tot establint una relació de bilateralitat i respectant l’autonomia local. A més, el Pla ImpulsDipta permetrà simplificar la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació.

El text recull els principis bàsics que han de regir aquest nou pla de treball conjunt amb els ajuntaments. «L’autonomia local, la flexibilitat territorial, el treball en xarxa, la sostenibilitat, la gestió eficient, el bon govern, la concertació i la suma d’esforços i recursos per assolir objectius comuns» són els principis que estableix el Reglament regulador de la cooperació de la Diputació de Tarragona amb els ens locals mitjançant concertació. A més, el reglament també defineix els mecanismes i procediments per executar el Pla ImpulsDipta. Les meses i els convenis de concertació seran els dos principals instruments a través dels quals es durà a terme aquesta col·laboració de la Diputació amb els ajuntaments.

En aquest sentit, el vicepresident i diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal, Enric Adell, va destacar que «avui és un dia important per als ajuntaments de la demarcació, ja que l’aprovació del reglament que ha de regir l’ImpulsDipta suposa un pas endavant, no només per l’augment pressupostari, sinó també per la reducció de tràmits. Tot plegat amb l’objectiu de fer la vida més fàcil a la ciutadania».

El nou model ImpulsDipta pretén ser un revulsiu per a la gestió, l’organització i l’economia dels diferents municipis. Amb aquest sistema se simplificarà fins a un 75% la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació. Per aconseguir aquest objectiu, ImpulsDipta substitueix la majoria de convocatòries de subvencions repartides al llarg de l’any i les concentra en un únic pla global que inclou el finançament i també les assistències als ens locals.

D’altra banda, es tracta d’un model que s’adapta al cicle inversor de cada ajuntament i que està pensat per utilitzar i rendibilitzar al màxim les quantitats que s’atorgaran a cadascun. Es pretén, per tant, afavorir que la totalitat dels recursos que es destinen a ImpulsDipta es tradueixi en l’execució del cent per cent dels projectes que es plantegen als municipis.