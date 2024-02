La URV desenvolupa un nou dispositiu per identificar pacients amb alt risc cardiovascular

Els atacs cardíacs són una de les causes principals de morbiditat i mortalitat a nivell mundial. I malgrat disposar d’eines per mesurar el risc i una varietat de medicaments i tractaments, la incidència d’episodis cardiovasculars recurrents continua sent alta en persones amb infart de miocardi previ. La Universitat Rovira i Virgili participa en el projecte europeu PoCCardio, liderat per la Universitat Mèdica de Graz (Àustria) i sis institucions més, que té per objectiu desenvolupar en els propers cinc anys un dispositiu innovador que permeti identificar aquests pacients de risc a partir de una petita mostra de sang.

Després d’un atac de cor, la majoria dels pacients són desviats als centres d’atenció primària per fer-ne el seguiment, un fet que requereix l’enviament de mostres de sang a laboratoris externs. Aquestes limitacions infraestructurals dificulten el control del pacient, retarden la gestió del seu risc cardiovascular i en disminueixen el seguiment. El projecte PoCCardio pretén dissenyar un dispositiu portàtil i autònom que permeti analitzar immediatament les mostres de sang dels pacients a partir d’una petita punxada, com en el cas de les persones diabètiques, i utilitzant una tecnologia microfluídica. Això facilitarà que el personal sanitari identifiqui ràpidament el perfil de risc i proporcioni als pacients afectats cures personalitzades de forma oportuna, econòmica i còmoda.

Per classificar els pacients i permetre una predicció avançada de risc individualitzat, PoCCardio utilitzarà un panell de deu marcadors biològics qualificats i fins a trenta dues variants genètiques, mesurades simultàniament a través d’un dispositiu senzill que es podrà utilitzar al punt d’atenció primària. Els biomarcadors basats en sang són ideals per avaluar l’estat de salut: són relativament simples i barats i poden tenir un paper important en la identificació del risc i la gestió de factors de risc. En utilitzar múltiples biomarcadors específics de la malaltia, PoCCardio té en compte la varietat d’episodis cardiovasculars recurrents per millorar-ne significativament la predicció i adaptar-ne el tractament en conseqüència.

En el marc d’aquest projecte, el grup de recerca Interfibio, del Departament d’Enginyeria Química de la URV s’encarrega del desenvolupament d’aptàmers -seqüències d’ADN o ARN de cadena senzilla- per detectar els deu marcadors biològics vinculats a la malaltia cardiovascular. Els aptàmers són una alternativa més econòmica, flexible i estable als anticossos. En paral·lel, Interfibio també desenvoluparà la plataforma electroquímica per detectar els 32 polimorfismes de nucleòtids que tenen correlació amb la malaltia.

Validació clínica en un assaig multinacional

Un cop superada l’avaluació al laboratori i la clínica d’aquesta eina i els biomarcadors, el projecte preveu dur a terme un assaig multinacional que inclourà fins a 35 centres d’estudi clínic a Àustria, Alemanya, Bèlgica i Polònia i al voltant de 1.800 pacients amb infart de miocardi recent. D’aquests, 1.500 participaran en un assaig controlat aleatoritzat i 300 formaran part d’un estudi observacional.

Basant-se en el patró específic de biomarcadors, els pacients seran assignats a un tractament farmacològic estàndard o intensificat, utilitzant només fàrmacs aprovats. El procés de validació també inclourà proves de l’eina en un entorn iranià per detectar diferències pel que fa a factors de risc, resposta al tractament i resultat.

Els resultats mostraran si una intervenció basada en la classificació de risc impulsada per biomarcadors i un tractament multifactorial intensificat pot millorar el resultat en persones amb risc extremadament alt després d’un atac de cor, en comparació amb les directrius actuals. Segons Hans Peter Dimai, investigador de la Universitat Mèdica de Graz, «un diagnòstic complementari com l’eina PoCCardio pot donar lloc a estratègies de tractament noves per a pacients altament vulnerables i millors resultats i també ajudar a millorar la gestió general de pacients cardiovasculars».

El projecte PoCCardio és finançat per la Unió Europea a través del Programa Marc d’Horizon Europa per a la Recerca i Innovació en Salut. Compta amb un finançament de 14,4 milions d’euros i està previst que finalitzi el novembre del 2028.