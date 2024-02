Els accidents mortals al Camp de Tarragona es redueixen un 20% el 2023

Els accidents mortals al Camp de Tarragona s'han reduït un 20% aquest 2023. En la xarxa viària interurbana hi va haver 16 accidents que es van saldar amb 20 víctimes. Això, suposa dues persones mortes menys respecte el 2022. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que els preocupa que les xifres absolutes de morts de motoristes es mantinguin, tot i la disminució de la sinistralitat.

Elena ho ha dit aquest divendres des de Riudoms (Baix Camp), on ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts, xifrada en 10 milions d'euros, per millorar la seguretat viària dels municipis de menys de 50.000 habitants. Aquestes noves ajudes estan previstes per al juny i condicionades a l'aprovació dels pressupostos.