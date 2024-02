L’autonomia del TramCamp només permetrà fer 800 metres sense catenària

El futur tramvia del Camp de Tarragona només podrà fer 800 metres sense catenària per qüestions d’alimentació elèctrica. Segons ha pogut saber el Diari Més, el Departament de Territori de la Generalitat aposta per un model híbrid, de bateries i catenària. En aquest sentit, l’autonomia de les bateries del tramvia només permetrien tenir un entorn d’uns 800 m sense catenària, una instal·lació de cablejat elèctric que ha estat en el punt de mira de diversos governs municipals des de les beceroles del projecte.

Aquesta és una de les principals qüestions del projecte constructiu que l’òrgan autonòmic planteja als diferents ajuntaments. Actualment, el document es troba en fase d’al·legacions. A part, els diferents consistoris estan negociant amb Territori quin tram de 800 m sense catenària tindrà cada municipi, que ha d’estar obligatòriament circumscrit entre dues estacions.

La primera localitat a arribar a un acord amb la Generalitat és Vila-seca. «Hem pactat que el tram sense catenària al municipi sigui l’avinguda Ramon d’Olzina», explica l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura. El batlle assegura que, avui dia, no existeixen bateries que tinguin una autonomia perquè el tramvia vagi sense catenària. «Tenen una autonomia limitada i, addicionalment, també afecten a la velocitat comercial», afegeix Segura.

Catenària sí o no

La instal·lació de catenària als trams urbans ha sigut un dels esculls principals del projecte. L’alcalde de Salou, Pere Granados, s’ha mostrat en contra d’aquest plantejament des del començament i va expressar que estudiaria emprendre accions, fins i tot judicials, si hi havia línia elèctrica aèria al centre del municipi. Encara més, fa només unes setmanes, els municipis governats pel Partit Socialista de Catalunya al Camp de Tarragona van avalar un tramvia sense catenàries als nuclis urbans.

En canvi, Segura exposa que aquesta no és una qüestió «que avui dia ens preocupi en excés». «Barcelona té un tramvia perfectament encaixat amb catenària, tret d’algun tram en concret, i grans ciutats europees que tenen tramvia, també tenen catenàries. Per tant, no ho veiem com un gran problema i, sobretot, tampoc és un problema irresoluble en el futur», sentencia el batlle vila-secà.

Diferents models

La Generalitat va exposar als ajuntaments els diferents tipus de tramvia que hi ha i la seva predilecció pel model híbrid. Una altra tipologia són els tramvies que no tenen catenària, uns equipaments que tenen un subministrament continu d’energia, però a través d’un tercer fil. «No és que vagin amb bateria sinó que tenen un subministrament que va amb un tercer fil ubicat a la mateixa calçada. A més, en aquest sentit, la tecnologia és monopolística perquè només ho té una única marca», argumenta Segura.

De cara al futur, el batlle obre la porta a canviar el model. «Si es desenvolupen altres sistemes d’emmagatzematge d’energia que facin que no siguin necessàries les catenàries, sempre es pot mirar i buscar solució», diu Segura. «Hi ha una solució de compromís de la Generalitat que va molt més enllà del que es va acordar inicialment», conclou l’alcalde vila-secà.