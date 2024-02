Seguretat, incendis i trànsit: les trucades al 112 des del Camp de Tarragona que més s'incrementen

El servei d'atenció d'emergències del 112 de Catalunya ha registrat 177.670 trucades al Camp de Tarragona l'any 2023, el que representa un 0,9% més respecte al 2022. La majoria d'elles s'han fet per motius de seguretat- amb un augment d'un 7,9%- incendis i trànsit, mentre que disminueixen els avisos per demanar assistència sanitària i per civisme.

Aquestes són les principals dades presentades aquest dimarts en el primer balanç territorial del 112. A banda, la directora del CAT112, Irene Fornós, ha explicat que s'ha prorrogat un any més el contracte del servei, que expira aquest març. També ha remarcat que estan a l'espera de l'estudi de viabilitat, el qual està «a punt de concloure», per donar llum verda a la internalització del servei.