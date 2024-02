El sector turístic de la Costa Daurada ofereix 1.500 llocs de feina en la 6a edició de 'Treballa al Turisme'

El sector turístic de la Costa Daurada ha ofert 1.500 llocs de feina en la 6a Jornada 'Treballa al Turisme', celebrada aquest dimarts a Reus. Enguany, la iniciativa ha posat en contacte a 1.500 persones amb més de 40 empreses hoteleres, càmpings, apartaments, agències de viatges i amb PortAventura World.

Segons els organitzadors, el perfil dels aspirants és «molt divers», des d'estudiants que volen una feina per a la temporada d'estiu a persones de totes les edats que es troben a l'atur. Tots ells han entregat el seu currículum i han participat en entrevistes fetes per part de l'empresariat. «És molt satisfactori i un orgull comprovar com tanta gent té interès a treballar en el nostre sector», ha dit la presidenta de la FEHT, Berta Cabré.

Cabré ha assenyalat que es tracta d'un esdeveniment «ja plenament consolidat» i ha celebrat que «la gent té ganes de tornar a treballar al turisme». També ha subratllat que el 90% de les plantilles tenen contracte fix. La jornada ha estat organitzada per la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) -que representa el 90% de les places d'allotjament de la demarcació-, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Reus, i amb la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, ha assegurat que el sector turístic és «un dels punters per l'economia del territori» i un dels que «més possibilitats» laborals ofereix des dels diversos àmbits que engloba. Per això, sosté, «aquestes prop de 1.500 vacants laborals ens serviran perquè les perspectives de creixement siguin una realitat i es generin de nou les motivacions de treballar en l'entorn del turisme».

Pel que fa al perfil dels candidats, indiquen els responsables de l'esdeveniment, que és «molt divers». Amb tot, subratllen que els oficis més demandats són el de cambrer/cambrera de pisos, personal de manteniment, recepcionista, animadors i tots aquells relacionats amb la restauració, com cambrers o cuiners. A més, aquest any, la jornada ha coincidit amb la celebració de TURISMARKET, el primer saló per als professionals de l'hostaleria i el turisme de la demarcació de Tarragona.