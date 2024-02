El PSC destaca l’augment en beques universitàries a la demarcació de Tarragona

La diputada socialista per Tarragona, Valle Mellado, ha destacat aquest dimarts que, segons les darreres dades oficials, per poder cursar els seus estudis universitaris.

Així, segons la diputada tarragonina, «s’ha registrat un augment molt notable del nombre de joves que poden accedir a una beca que els permet cofinançar els seus estudis. Tinguem present que, només pel que fa a alumnes de la URV, la quantia total actual en beques és de quasi 7 milions d’euros». En concret, es tracta de 6.974.689 euros.

«Aquesta realitat que beneficia directament la vida real dels joves de les nostres comarques no és fruït de l’atzar, ni de la casualitat, ni de la retòrica. Al contrari, és conseqüència de les inversions de 2.500 milions d’euros per a beques que el Govern progressista del president Pedro Sánchez ha impulsat en els darrers pressupostos», ha reblat.

Una xifra, segons ha remarcat, que es troba a una distància «sideral» del que el passat Govern del PP destinava a beques. «Potser per això el senyor Feijoo i els seus incondicionals es passen el dia cridant `amnistia, amnistia, amnistia!', enlloc de parlar de beques, de sanitat pública o de pensions. Perquè d’això darrer no tenen gaire de què parlar i menys encara de què enorgullir-se...»

En concret, des de què Pedro Sánchez és president del Govern les inversions en beques al nostre país s’han incrementat en més de 1.000 milions d’euros segons els socialistes.

Valle Mellado ha contraposat aquesta realitat del nombre de beques que beneficien directament als joves de les nostres comarques com a «exemple del que és la política útil que defensa Salvador Illa i el PSC. Menys confrontació, menys baralles i menys relats màgics; i més treball, més inversions socials i més resultats reals que es traslladen a la vida quotidiana de les persones.»

«I això és el que ens juguem en aquests propers pressupostos que s’han de tramitar i aprovar. Seguir avançant en beques, educació i sanitat públiques, prestacions socials, pensions públiques, etc. o bé tornar a la casella del passat amb el PP i Vox. Els pressupostos van d’això, no van de cap cosa més, van d’això. Rebutjar-los amb excuses que no tenen res a veure amb la millora del dia a dia de les persones fora un error que em nego a considerar ni com a mera hipòtesis», ha conclòs.