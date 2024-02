Les empreses del Clúster TIC crearan més de 300 nous llocs de treball durant el 2024

Les empreses associades al Clúster TIC Catalunya Sud van cobrir prop de 450 llocs de treball al 2023 i ja preveuen generar més de 300 noves vacants al llarg de 2024. Les dades parteixen de l’estudi sobre les necessitats de talent TIC impulsat pel TIC Sud en el qual ha participat més d’una trentena d’empreses associades i que evidencia que la meitat compten amb persones amb formació universitària i de formació professional, mentre que el 30% busca perfils universitaris i el 20% perfils purament FP.

Entre els perfils demandats hi ha desenvolupadors de programadors back, front end i fulls stack. També es busca perfils més especialitats com Data Science i experts en SEO. El major volum de sol·licituds es troba en el camp dels Back i Front end developers i una de les majors dificultats està en trobar professionals dedicats a Data Science, donat els pocs perfils que existeixen en aquesta especialitat.

Totes les empreses enquestades coincideixen en la importància de les habilitats transversals a l’hora de contractar nous professionals. Entre elles hi ha la capacitat de pensament creatiu, l’habilitat per treballar sota pressió, el lideratge d’equips, la motivació personal i la comunicació. En aquest escenari, el Clúster TIC Catalunya Sud situa entre els seus eixos estratègics d’acció el foment de la formació i la captació de talent.

Per aquest motiu el pla d’acció del TIC Sud per 2024 té per objectiu expandir l'oferta formativa i les oportunitats d'ocupació al sector tecnològic a través de nous bootcamps i accions consolidades com els Speed Datings de FP i a la URV, que té un paper clau en l’àmbit del talent i amb qui es treballa per impulsar nous espais de trobada.

En aquest sentit, el Clúster ha posat en marxa un grup de treball específic integrat pels ajuntaments de Reus i Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, REDESSA, Mas Carandell, Tarragona Impulsa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Tarragona i empreses líders com T-Systems, Viewnext i Viajes Para Ti. L’objectiu del grup és alinear esforços en la formació i captació de talent amb les necessitats reals del sector.

Pablo Mazón, president del TIC Sud, ha explicat que es busca afrontar els reptes actuals i també anticipar les necessitats a mig i llarg termini. «Aspirem a transformar el paisatge TIC de la regió. No només reforçant les habilitats dels professionals en actiu i dels futurs talents sinó també atraient a nous participants, especialment joves i dones», ha remarcat.

Aquest 2024 també s’aposta decididament per dinamitzar l’ecosistema TIC fomentant la cooperació entre empreses del Clúster i identificant noves oportunitats i necessitats d’altres sectors clau com l’agroalimentari, el químic, l’energètic o el logístic. El TIC Sud s’ha fixat l’objectiu de d’arribar enguany al centenar de socis i partners i enfortir el seu paper com a nexe entre les empreses i les administracions púbiques per consolidar el creixement de les empreses i l’impacte socioeconòmic del sector TIC a la Catalunya Sud.

El Clúster Mànager del TIC Sud, Sergi Novo, ha destacat que «el repte és gran i, més que mai, depèn del territori aprofitar l’oportunitat de transformar de veritat la regió i situar la Catalunya Sud com un Hub Tecnològic de referència a Catalunya i Europa». En aquest sentit, assegura que «el talent és la peça angular per garantir el futur del sector i les administracions han de vetllar per oferir tot tipus de facilitats a les empreses TIC per seguir creixent i consolidant la rellevància del sector tecnològic a la demarcació tarragonina i aconseguir captar noves inversions».

A dia d’avui més de noranta empreses tecnològiques i digitals i les principals institucions del territori formen part del TIC Sud, que seguirà apostant per la captació de nous fons europeus i per afavorir la transformació digital de la regió a través de les oportunitats que ofereixen els Fons de Transició Nuclear o la vertebració de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona.

D’entre els projectes aconseguits l’any 2023 destaca especialment la posada en marxa de la iniciativa d’àmbit europeu Soulfood, coordinada per la Diputació de Tarragona i participada pel TICSud, que compta amb 800.000€ per cercar solucions tecnològiques per lluitar contra el malbaratament alimentari.