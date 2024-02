Els apicultors de Tarragona reclamen millors condicions

Les cooperatives de mel de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en el context de mobilitzacions de la pagesia, també proposen mesures per millorar el sector. Entre d'altres, demanen eliminar la limitació de 80 a 40 arnes d'abelles en parcs i espais naturals o acabar també amb la senyalització per presència d'abelles que altres comunitats autònomes no exigeixen.

A més a més, se sumen a les reivindicacions per simplificar els tràmits. En el seu cas, per al registre de transport d'animals vius i en la identificació de les arnes mitjançant el codi REGA. Els apicultors també demanen mesures per fer front a la competència deslleial, l'augment de costos o el canvi climàtic, i alerten que l'actual sequera amenaça la supervivència de les abelles.

La Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya (FCAC) s'ha fet ressò de la bateria de propostes que han elaborat les cooperatives apícoles de Tarragona i l'Ebre en representació del sector, i reclamen més suport per part de les oficines comarcals on es fan els tràmits burocràtics.