Les exportacions creixen un 4,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant 2023

Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han incrementat un 4,9% al llarg d'aquest 2023 passat arribant als 10.999,8 milions d'euros. Segons les primeres dades del Ministeri d'Indústria fetes públiques pel Departament d'Empresa aquest dilluns, la demarcació és la segona de Catalunya que més ven a l'exterior només per darrere de Barcelona -amb 78,626,8 milions d'euros- i per davant de Girona -8.131,4 milions- i Lleida -2.925,6 milions-. Globalment, a Catalunya les exportacions han superat per primer cop els 100.000 milions d’euros, la millor xifra de la sèrie històrica.