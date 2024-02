El Conveni Córner per a la promoció conjunta de la Costa Daurada inicia una nova etapa

Un total de 32 agents turístics i municipals del territori han signat el Conveni Córner per aquest 2024, una iniciativa que té per objectiu sumar esforços per a potenciar la marca Costa Daurada, i mitjançant les campanyes de promoció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Enguany, l’aliança ha sumat 3 nous participants: Valls, Salou i la Mancomunitat pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT Terres de Mestral).

El president del Patronat de Turisme de la Diputació, Carlos Brull, va explicar en l’acte de signatura del conveni, ahir al Palau de la Diputació, els diferents mecanismes de publicitat que es duran a terme aquest 2024 i que, va expressar, «han anat evolucionant en el temps per adaptar-se a les necessitats dels participants». D’una banda, la promoció en fires, acció que es va començar a fer l’any passat, continuarà sent una de les principals estratègies.

Aquesta modalitat permet «als diferents agents la possibilitat de tenir espais singularitzats», segons va explicar Brull. Concretament, es participarà en cinc espais: el Saló del Turisme de B-Travel, a Barcelona; la Fira Internacional de Turisme (Fitur), a Madrid; Navartur, a Pamplona; i, de caràcter més internacional, el World Travel Market de Londres i el ITB de Berlín. Brull va explicar que també invertiran en una campanya de comunicació conjunta. Amb tot, va afegir que aquestes estratègies volen «exercir pressió sobre els mercats català, espanyol i francès», a més de dirigir-se a un «públic final i professional».

Tot plegat ha comptat amb una inversió global i conjunta de més de 400.000 euros, dels quals el Patronat de Turisme de la Diputació aportarà el 70% i, la resta de signants, el 30%. D’altra banda, el Patronat assumirà els 142.000 euros destinats a fires i promocions, i els 140.000 a comunicació i màrqueting. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va celebrar la continuació del conveni, que enguany arriba a la 19a edició, argumentant que «es tracta d’un paraigua molt fort» per a que els diferents participants «es puguin projectar en un context molt competitiu». També va afegir que el pròxim dijous es firmarà el conveni de les Terres de l’Ebre.