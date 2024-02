L'alpinisme, al centre de la nova edició del Cicle de Muntanya de la Diputació de Tarragona

A partir del 22 de febrer i fins al 21 de març, cada dijous a les 19 hores, l’Auditori Diputació acollirà sessions que combinaran la projecció de documentals i curtmetratges amb conferències a càrrec de reconeguts escaladors i alpinistes. Sota el títol 'Alpinisme, repte i fascinació', el cicle enguany arriba a la 17a edició amb una programació que també inclourà projeccions a la Bisbal del Penedès, Reus, Amposta i Montblanc. L’entrada serà gratuïta amb invitació que caldrà recollir una hora abans al mateix Auditori.

El cicle s’inaugurarà el proper 22 febrer amb la conferència i la projecció d’Atracció instintiva, primera ascensió al Latok Thumb a càrrec de Miquel Mas i Marc Subirana. Aquests dos alpinistes catalans explicaran com la perseverança i l’esforç els ha permès pujar aquesta muntanya que no havia estat mai escalada, una ascensió que va ser guardonada per la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) com a millor activitat d’alpinisme i escalada 2023 en la categoria d’Alpinisme extraeuropeu.

El 29 de febrer el cicle proposa la projecció de Traditional Alpinism (Alpinisme tradicional) de Simon Messner.

Ladakh, gel en el Petit Tibet, el 7 de març, ens proposa la fascinació i la seducció d’endinsar-nos en aquest espai situat al nord de l’Índia fent frontera amb Pakistan a l’oest i el Tíbet ocupat per la Xina al nord. La sessió comptarà amb la presència de l’autor del documental, Rafa Vadillo.

Per primera vegada en la història, un equip de rodatge ha tingut accés a seguir la feina de l’Ang Nima i el seu equip de xerpes al Nepal. Una feina que el 14 de març es podrà veure al documental The Icefall doctor, dirigit per Sean Burch. Aquest documental ha estat premiat com a Millor Pel·lícula de Muntanya, Esports i Aventura Gorniskega Filma Festival a Eslovènia 2023.

El dijous 14 de març també es projectarà Love by all, the story of Apa Sherpa. Premiat amb el Best Culture Mountain Film a l’Internacional Mountain Film Festival de Vancouver (Canadà) el 2018, aquest curtmetratge explica la història d’Apa Sherpa, la persona que més vegades ha escalat l’Everest (21).

La cloenda del cicle tindrà lloc el 21 de març amb la conferència 'Escalar l’Everest, un circ o un repte' a càrrec de Sito Carcavilla. Durant la seva intervenció, reflexionarà sobre la massificació que pateixen actualment les muntanyes de l’Himàlaia, especialment a l’Everest.

El Cicle de Muntanya descentralitza part dels continguts per arribar a tot el territori

Com en les darreres edicions, el Cicle de Muntanya projectarà continguts en altres municipis de la demarcació. En aquest sentit, el documental Ladhak, gel en el Petit Tibet també es podrà veure a Reus (12 de març), a la Bisbal del Penedès (13 de març), a Montblanc (15 de març) i Amposta (19 de març). D’aquesta manera, i sota el lema “la Muntanya es mou” es descentralitza part del contingut per tal que el Cicle pugui arribar a molta més gent.

Una cita consolidada del món del muntanyisme

Al llarg de 17 edicions el Cicle de Muntanya ha apropat al territori l’experiència d'alpinistes de reconegut prestigi, com Ramón Larramendi, Jerónimo López, Kurt Diemberger, Araceli Segarra, Josep Manuel Anglada, Rosa Fernández, Juanito Oiarzabal, Mònica Verge, Nives Meroi i Romano Benet, Alberto Zerain, Jordi Pons, Sebastián Álvaro, Denis Urubko, Eduardo Martínez de Pisón, Alex Txicon, Chus Lago, Silvia Vidal, Juanjo San Sebastián, Ferran Latorre, Òscar Cadiach, Catherine Destivelle, Krzysztof Wielicki, Edurne Pasaban, Núria Picas, Sito Carcavilla, Miquel Mas, Marc Subirana o Rafa Vadillo.