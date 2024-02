Les infermeres i llevadores rurals de Tarragona cobraran 2.000 € més a l’any

Les infermeres, llevadores i treballadors socials de les zones rurals del Camp de Tarragona cobraran uns 2.000 euros bruts més l’any. Els metges de família i pediatres, entre 3.500 i 4.000 euros més. Aquestes mesures formen part del pla del Departament de Salut per atraure més professionals en aquestes zones, ja que un de cada cinc equips d’atenció primària (EAP) a Catalunya té dificultats per cobrir les places de metges i infermeres. Són dades d’un estudi de Salut per a identificar aquells llocs de més difícil cobertura, un dels problemes del sistema sanitari.

La mesura té una dotació d’11,5 milions d’euros anuals i forma part del Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària, presentat per la conselleria. El nou complement es començarà a aplicar en els pròxims mesos, però amb efectes retroactius a 1 de gener del 2024 per als professionals de l’institut Català de la Salut (ICS), ja que és una mesura recollida en el tercer conveni, firmat el novembre.

L’ICS gestiona aproximadament el 80% dels equips d’atenció primària de Catalunya, que poden treballar en un o més CAP i diversos consultoris. Pel que fa als professionals d’aquests equips, que gestionen altres proveïdors que presten el servei a Salut, també tindran el complement, però s’ha de mirar com s’introdueix (el seu conveni es va signar fa més temps, a finals del 2022).

Fonts de la conselleria indiquen que és una qüestió tècnica, però n’asseguren l’efectivitat. Ara ja existia un complement específic per a les zones rurals, que se substituirà pel nou en els professionals dels equips que hagin estat classificats com de difícil cobertura.

Projectes personals

A més de l’incentiu econòmic, Salut també vol atraure professionals en aquestes zones potenciant-ne el projecte professional i personal.

La idea és facilitar als professionals la formació continuada, la investigació i la docència i flexibilitzar la jornada per a una major conciliació, entre altres propostes.

En l’àmbit personal, la conselleria de Salut estudia un «paquet d’acollida» amb facilitats per trobar habitatge o per a la família, com l’ocupació de la parella, la cura de gent gran o garantir places a les escoles per als fills. Amb tot, encara no hi ha cap mesura concreta en aquest àmbit.