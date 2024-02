Mercaderies per l’Interior augmentarà la pressió per parar el Corredor del Mediterrani actual

El projecte del Corredor 4 no passa per zones poblades ni pel Complex petroquímic nord.Diari Més

La Plataforma de Mercaderies per l’Interior (PMI) demana més acció per a paralitzar l’avenç del projecte del Corredor del Mediterrani (CM), i reclama que el Ministeri de Transporte, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), no els donés resposta al projecte que van presentar ara fa un any com a alternativa al seu. Un dels membres de la plataforma, José Enrique Vázquez, va explicar ahir en una roda de premsa que aquest toc d’atenció arriba després que s’assabentessin, a través dels mitjans de comunicació, de la continuació de les obres pel Corredor, i les seves conseqüències.

Concretament, el Diari de Tarragona va fer públic el passat 3 de febrer que les obres per adaptar el túnel de Roda de Berà a l’ample internacional, afectaran la circulació dels trens del tram de Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Aquesta situació durarà tres mesos i obligarà els passatgers a prendre una ruta alternativa per carretera. Vázquez va denunciar que es vulguin ampliar les «vies obsoletes», per la seva antiguitat, de Tarragona, i va expressar que les obres que s’estan fent a la província són «inconnexes i per a tapar forats».

«En comptes de fer una estructura nova, aprofiten vies fetes per a la circulació de passatgers», va sentenciar, i va afegir que ajuntar el transport de persones, mercaderies banals i de perilloses, produirà «de segur» que les vies es saturin en 5 anys. «Seria una pena que d’aquí a uns anys haguéssim de fer un altre corredor. Tindrem unes estructures que no calien, que no funcionen i unes inversions milionàries que no van servir per res», va sentenciar.

Un projecte propi

Una altra de les queixes de la plataforma és que el Mitma no els donés resposta al projecte alternatiu del CM que van presentar fa un any. Tal com expliquen a la seva pàgina web, la proposta, anomenada Corredor 4, va ser treballada amb els ajuntaments i entitats empresarials implicades, i aprofita els corredors ferroviaris i viaris existents, com plataformes d’AVE o els carrils previstos per l’ampliació de l’AP-7, projecte desestimat.

La proposta de la plataforma va ser una alternativa a les presentades pel Mitma, ja que totes elles contemplaven el pas del CM per alguna població. Davant la no resposta del ministeri i l’avenç de les obres del Corredor, la plataforma s’ha proposat incrementar les seves accions reivindicatives. Vázquez va explicar que intentaran augmentar la seva exposició pública, tant dins com fora de Catalunya, mitjançant actes que comunicaran aviat. D’altra banda, també pretenen augmentar la conscienciació ciutadana amb accions de carrer, i continuaran insistint per la via judicial.