La Diputació de Tarragona participa de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i el vicepresident, Enric Adell, han participat aquest dimarts al matí de la sessió de constitució de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Española de Municipis i Províncies (FEMP) per aquest mandat 2023-2027 que ha tingut lloc a la seu del Senat a Madrid. D’aquesta comissió en formen part tots els presidents i presidentes de les entitats locals supramunicipals.

L’objectiu de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars és promoure els interessos i necessitats de les diferents demarcacions, així com establir sinergies en el suport que es presta als municipis. La sequera, la digitalització, la contenció del despoblament, l’èxode rural i treballar per a la igualtat d’oportunitats a tots els municipis són alguns dels reptes que s’han marcat des de la comissió per aquest mandat.

Durant la sessió, també s’ha destacat la importància de fer polítiques eficaces de suport als ens locals, sempre amb la seva col·laboració. La propera reunió de treball tindrà lloc al juny a la província de Sevilla.