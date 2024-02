Un centenar de tractors de Tarragona surten em marxa lenta per l'AP-2

Prop d'una trentena de tractors han sortit des de Montblanc cap a Barcelona amb una marxa lenta per l'autopista AP-2. Cap a dos quarts de vuit del matí, els Mossos han tallat l'accés a la via ràpida perquè s'hi incorpori la comitiva de tractors. En arribar a Vila-rodona (Alt Camp), se'ls han unit els pagesos del municipi que ahir es van mobilitzar en aquest punt de l'AP-2 i en total han format una columna d'un centenar de tractors.

Finalment, el tall nocturn ha acabat sent menys nombrós del previst i tan sols una desena d'agricultors han passat la nit a Montblanc. Finalment s'han reunit en una rotonda de dins la localitat i han deixat lliures les principals carreteres per evitar que els camions circulessin per dins el municipi.