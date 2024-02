Els pagesos aixequen el tall de l'AP-2 de Montblanc i passaran la nit bloquejant la C-14 i l'N-240

Els pagesos han decidit aixecar a les set de la tarda d'aquest dimarts el tall que han estat fent durant tot el dia a l'AP-2 a Montblanc. Els més d'un centenar de tractors que han bloquejat la via tornen al punt inicial de la convocatòria -on hi ha més agricultors-, que és la rotonda d'accés a l'autopista i que també connecta amb la C-14, l'N-240 i una de les entrades de la localitat.

Segons ha apuntat Eduard Escolà, membre de la Plataforma 6F, alguns dels pagesos marxaran cap a casa però calcula que un centenar es quedaran tota la nit a la rotonda bloquejant la C-14 i l'N-240. Escolà ha qualificat «d'èxit» la jornada d'aquest dimarts i ha apuntat que dimecres al matí aniran cap a Barcelona on es trobaran amb agricultors d'altres punts.