El Passeig Jaume I recupera la normalitat després del Cós Blanc

El Passeig Jaume I de Salou – i el seu entorn – ha recuperat la normalitat després d'acollir la celebració del Cós Blanc, un esdeveniment que aquest any ha aplegat més de 50.000 persones provinents de diversos punts de Catalunya, la resta d'Espanya i fins i tot d'altres racons d'Europa.

La festa, que per primera vegada s'ha celebrat en el passeig de la capital de la Costa Daurada, ha transcorregut sense cap incident remarcable, transformant l'espai en un escenari vibrant de llum, color, música, gràcies a la pluja de 25 tones de confeti.

El dispositiu de seguretat, format per la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, equips de seguretat privada, els Bombers i els serveis d'emergències, ha garantit que el Cós Blanc transcorregués amb total normalitat i seguretat, oferint una experiència memorable i segura per a tots els assistents.

Amb el final de la desfilada, protagonitzada per les 28 carrosses de les més de 3.000 persones que formaven les diferents colles, i la progressiva dispersió del públic, els serveis de neteja han començat la seva tasca per recuperar la netedat al Passeig Jaume I. Aquests equips han desplegat un ampli ventall de recursos i eines per assegurar l'eliminació eficaç del confeti biodegradable, reciclat i reciclable del carrer.

Neteja de l'entorn natural

Paral·lelament, la platja de Llevant, situada a prop del lloc de la celebració. L'organització va preveure el possible impacte del confeti sobre l'entorn natural proper, especialment la sorra de la platja, i va implementar solucions com la col·locació de malles protectores. Aquesta mesura va facilitar la tasca dels serveis de neteja, permetent que el passeig i les zones adjacents quedessin exempts de residus de confeti de manera més eficient.