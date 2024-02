Un estudi de la URV associa el consum d'aliments ultraprocessats a una pitjor qualitat d'esperma

Un grup de recerca liderat per la Universitat Rovira i Virgili amb la participació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBEROBN ha associat la relació entre el consum d'aliments ultraprocessats i la qualitat del semen. L'estudi Led-fertyl ha avaluat 200 homes sans a Catalunya a través de qüestionaris i entrevistes per identificar-ne el perfil sociodemogràfic, hàbits alimentaris, estil de vida i antecedents mèdics. Així, s'ha determinat que els homes que consumien al voltant d'un 30% de la ingesta energètica diària d'aliments ultraprocessats tenen més risc de tenir els paràmetres de qualitat espermàtica alterats. Els resultats són un punt de partida per entendre els mecanismes sobre el consum d'aquests productes.

La investigació científica, publicada a la revista 'Human Reproduction Open', ha apuntat que es va observar que la substitució del consum d'aliments ultraprocessats per d'altres poc o gens processats podria tenir un efecte beneficiós sobre aquests paràmetres de qualitat de l'esperma.