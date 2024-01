Unes 200 persones mostregen la presència de pèl·lets a la platja del Racó de Vila-seca

Unes 200 persones han mostrejat aquest dissabte la presència de pèl·lets a la platja del Racó de Vila-seca, en el marc d'una acció impulsada per l'entitat Good Karma Projects. La iniciativa combina l'activisme ciutadà amb la recerca científica, amb la recollida de mostres per determinar la densitat d'aquest granulat a l'entorn. Després que els voluntaris hagin recollit mostres a la sorra, s'ha constatat que hi havia 2.827,5 pèl·lets en superfície. En el cinquè aniversari de l'entitat, el seu cofundador Jordi Oliva ha denunciat «l'arribada constant» i una «contaminació sistemàtica» al conjunt de la costa tarragonina. Per tot plegat, ha insistit en la necessitat d'actuar en origen i s'ha mostrat esperançat amb la nova llei catalana de residus.

Una vintena d'entitats ecologistes s'han afegit a la iniciativa liderada per Good Karma Projects a la platja del Racó de Vila-seca, a tocar de la Pineda. És en aquest punt on l'agrupació alerta que han quantificat una alta densitat de pèl·lets en superfície al llarg dels seus cinc anys d'història i apunta que es tracta de la platja amb més granulat de tota la península Ibèrica. De fet, aquesta ha estat la tasca dels prop de 200 voluntaris que han participat en l'acció, que ha consistit en un mostreig d'aquest microplàstic i alhora, en una neteja de l'entorn d'altres residus de més embalum.

Per aconseguir-ho, els organitzadors han delimitat diverses zones de la platja, dividides en seccions de dos metres quadrats. En primer lloc, els participants han hagut de revisar cada superfície amb l'ajuda de petits sedassos per separar els microplàstics de la sorra. A partir d'aquí, han classificat i apuntat els residus localitzats en cada espai, per posteriorment calcular la densitat d'aquests elements a la sorra. En aquesta ocasió, han constatat una mitjana de 2.827,5 pèl·lets per cada metre quadrat. La manca de pluges i d'onatge han propiciat aquestes dades, segons els impulsors de l'acció. Les dades recollides es presentaran la setmana vinent a Fiscalia per fer tenir coneixement de l'estat actual de contaminació present a la zona.

Alguns dels participants s'han estrenat en l'activisme mediambiental aquest dissabte, conscienciats davant el desastre natural registrat a les costes gallegues. És el cas de la família de l'Álvaro Lucas, un veí de Cambrils que no era conscient que el problema dels microplàstics pogués tocar-los de més a prop. «Quan veus tot el que trobes, t'impacta. És una pena per les platges i el nostre medi ambient, esperem que amb accions com aquestes la gent se sensibilitzi que cal cuidar l'entorn», ha asseverat.

Un cas diferent del de les membres de l'associació GATA (Grup d'Amics de Toni Achón), qui a banda d'organitzar excursions a la demarcació, s'impliquen en accions ecologistes i de cura del medi ambient. La Dolors Busquets, una de les seves integrants, ha refermat la consciència ecològica de l'agrupació amb accions com la d'aquest dissabte.

Simbiosi ciutadà i científic

Més enllà de la implicació ciutadana, l'acció compta amb el suport d'investigadors. D'aquesta manera, tant el mètode de recollida de dades com la seva interpretació es basa en un mètode científic. Així ho ha destacat el doctor Jaume Folch, professor de bioquímica i biologia molecular a la URV, qui ha posat èmfasi en l'increment de la conscienciació mediambiental entre la població. Segons Folch, el plàstic per si mateix no té una «gran reactivitat química», però té la capacitat d'atraure altres molècules que els preocupen, com ara metalls pesants o pesticides. «En el cas dels pèl·lets en particular, tenen una resiliència molt gran i poden estar segles al medi. No sé quants pops ni quantes sardines s'acabaran menjant un mateix pèl·let. A mesura que això passa, els contaminants passen als teixits d'aquests animals i de retruc, a la dieta de les persones», ha alertat.

Paral·lelament i arran d'una denúncia davant la Generalitat presentada per Good Karma i Surfrider Foundation a l'octubre, Fiscalia de Tarragona va iniciar un expedient per estudiar l'origen de la contaminació i incompliment de la llei de responsabilitat ambiental. Actualment, ja són tretze les empreses de Tarragona investigades. En aquest context, el cofundador de l'entitat, Jordi Oliva, ha insistit a concentrar els esforços en aplicar mesures centrades en l'origen dels pèl·lets. Oliva també ha posat el focus sobre la nova llei catalana de residus per frenar la contaminació que afecta el conjunt de la costa tarragonina.

Un documental per commemorar el cinquè aniversari de Good Karma Projects

L'activitat a la platja del Racó ha estat el preludi dels actes del cinquè aniversari de Good Karma Projects, que estrena el documental Med2050 al Museu del Port de Tarragona aquest dissabte a la tarda. Es tracta d'una peça audiovisual on s'explica tant les històries dels integrants de l'agrupació com dels reptes de futur que s'ha plantejat.