La taxa d'atur es dispara fins el 14,45% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre l'últim trimestre de 2023

Important repunt de la taxa d'atur al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre l'últim trimestre de 2023. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) fetes públiques aquest divendres el nombre de persones desocupades va créixer un 14,45% respecte el tercer trimestre de l'any passat.

Així les coses, 2023 ha tancat amb 59.900 persones a l'atur, 19.000 més que el trimestre anterior i 21.000 més respecte que fa un any. L'increment de la població activa al llarg de l'últim any, que ha passat de 394.800 a 414.700 persones, ha atenuat la pujada anual en termes relatius. Amb tot, el nombre de persones ocupades s'ha mantingut a finals de 2023 en prop de 354.900 persones, molt similar al tancament de fa un any.

Amb la pujada d'aquest últim trimestre de 2023, la taxa d'atur a la demarcació se situa en el seu valor més alt des del primer trimestre de 2021, quan va arribar al 15,51%, i suposa pràcticament el doble del 7,96% registrat el segon trimestre de l'any passat -el percentatge més baix des de principis de 2008-.

Segons les mateixes dades de l'EPA, constaven 30.000 persones ocupades menys durant el quart trimestre de 2023 respecte l'anterior. Per sectors, els serveis és el que més llocs de treball ha destruït durant els últims mesos de l'any, passant del 278.900 del tercer trimestre als 244.400 de fa un any -la pèrdua de llocs de treballs respecte fa un any és d'uns 4.400-.