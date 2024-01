Arrenca un macroprojecte per estudiar les causes de les malalties entre la població al Camp de Tarragona

El macroprojecte Cohort IMPaCT estudiarà per què emmalalteix la població amb l'objectiu de prevenir i tractar les malalties. Durant vint anys, es farà un estudi exhaustiu que analitzarà les causes i l'evolució de la salut dels participants. La investigació, impulsada per l'Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència i Innovació i Universitats, s'iniciarà a nou municipis del Camp de Tarragona i hi participaran 4.000 usuaris. A Catalunya, es farà seguiment de 24.000 persones i al conjunt de l'Estat de 200.000. «És el primer gran projecte a l'altura d'altres països europeus; fins ara molts dels resultats aplicats venen de cohorts estrangers sense saber si s'adapten a la nostra població», ha dit l'investigador principal, Josep Basora.

En l'estudi s'aplicaran tècniques de medicina personalitzada i de precisió a persones d'entre 16 i 79 anys. Els primers resultats es podrien obtenir d'aquí a cinc anys, segons han explicat els seus impulsors en la presentació feta aquest dijous a Tarragona.