El 14% de les parelles convivents tarragonines no estan casades, davant el 86% que sí que ho estan. Es tracta d’una anàlisi independent de la pàgina de cites SugarDaters, després de revisar les microdades de l’enquesta ECEPOV de l’Institut Nacional d’Estadística.

Cada vegada és més freqüent conèixer a alguna parella convivent que no està casada. Això sembla obvi en franges d’edat inferiors, en les quals la majoria de les parelles no estan casades. Tanmateix, l’anàlisi d’aquest web afirma que el 34,6% de les parelles convivents en la trentena no estan casades, el doble del que succeeix en les parelles en la quarantena, amb un 17,1%. En aquest cas són dades mitjana estatals.

Alexandra Olariu, directora de màrqueting de SugarDaters, ha dit que «això podria significar dos coses: d’una banda, és possible que les parelles estiguin simplement retardant els seus matrimonis; d’altra banda, pot ser que moltes parelles siguin directament descartant la idea de casar-se».

Percentatge de parelles convivents casades i no casades per rang d'edat.Cedida

El matrimoni té els seus avantatges: tributació, herències, pensions, atenció sanitària i permisos de treball es veuen d’alguna manera beneficiats quan el casament s’ha formalitzat. El naixement d’un fill també pot tractar-se de forma diferent en alguns casos si la parella és també un matrimoni.

Com a mínim, és recomanable inscriure una relació en el registre de parelles de fet. Una parella de fet no és el mateix que un matrimoni, però sí que té alguns avantatges.

Si una parella dubta entre inscriure’s com a parella de fet o com a matrimoni, és recomanable mirar la normativa de cada comunitat autònoma per comprovar les diferències entre ambdues figures.

D’altra banda, les dades finals de matrimonis de 2022 van ser publicades el novembre de 2023 per l’Institut Nacional d’Estadística i han estat analitzades de forma independent per SugarDaters. A la província de Tarragona, el 90,5% dels matrimonis va ser pel civil i el 9,5% a través d’un casament religiós (la majoria d’elles catòlica).

Barcelona és la província amb una ratio més gran de parelles casades pel civil, amb el 91,1%, seguida per Gipuzkoa (90,9%) i Tarragona (90,5%).

Els territoris amb més casaments religiosos, incloent totes les religions, van ser Ceuta (57,2%), Jaén (47,5%) i Còrdova (41,5%).