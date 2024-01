L'Ajuntament de Salou està treballant en la creació d'una Oficina Municipal d'Habitatge

L'Ajuntament de Salou ha anunciat que s'està estudiant i treballant en la creació d'una Oficina Municipal d'Habitatge, iniciativa, liderada per la Regidoria d'Habitatge Social.

La creació d'aquesta oficina respon a la necessitat urgent d'abordar la complexitat dels reptes i desafiaments actuals en matèria d'habitatge, especialment en un context en què les demandes d'habitatge assequible estan en augment.

Per aconseguir aquests objectius, l'Ajuntament té previst implementar, a curt termini, un Programa Local d'Habitatge i un Pla Local d'Habitatge. Aquests instruments no només funcionaran com a marc regulador, sinó que també establiran les bases fonamentals per a l'operativitat de la nova Oficina Municipal d'Habitatge.

Marc Riverola, regidor d'Habitatge Social, ha reiterat el «compromís ferm» de l'executiu amb la creació d'aquesta Oficina com a prioritat en l'actual legislatura. Segons Riverola, la futura Oficina facilitarà la implementació de programes i plans locals, que no només respondran a les necessitats d'un sector necessitat, sinó que també establiran un model de gestió eficaç i eficient d'habitatge a Salou.

Amb la posada en marxa de l'Oficina Municipal d'Habitatge, s'espera una millora substancial en l'accés a habitatges assequibles, una major transparència en els processos de gestió i una contribució significativa al desenvolupament sostenible del municipi.