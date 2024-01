La Festa Major d'Hivern de Salou ofereix 70 activitats i un Cós Blanc al passeig Jaume I

Ja falta poc per a l'inici de la Festa Major d'Hivern a Salou. Tot està a punt per començar gairebé dues setmanes d'actes, del 26 de gener al 5 de febrer, que englobaran més de 70 activitats lúdico-festives, de caràcter gratuït, i organitzades per a tots els públics i edats.

Enguany, la Festa Major d'Hivern presenta canvis: la principal novetat és que el gruix de les activitats i actes es desenvoluparà al passeig Jaume I, on s'instal·larà l'envelat, en el primer tram del pàrquing de la zona blava del passeig.

El recorregut de la cercavila de lluïment i les carrosses, que començarà a les 10.30 h, també experimentarà canvis: sortirà del carrer Advocat Gallego, passant per Via Roma, carrer Barcelona, carrer Sínies, carrer Ciutat de Reus, tornant a Via Roma i finalitzant al carrer Major.

Pel que fa al Cós Blanc, hi haurà un canvi en el recorregut, el dia 3 de febrer a partir de les 19 h: començarà al passeig Jaume I (amb l'espectacle Cós Blanc), continuarà pel carrer Illes Balears, carrer Major, carrer Girona i acabarà al passeig Jaume I. L'espectacle tindrà lloc en aquest mateix passeig, des del carrer Girona, fins al carrer Pere III el Gran.

En relació amb altres canvis, la Fira Xic's estarà ubicada al passeig Jaume I, a l'alçada de la plaça de les Comunitats Autònomes. Els dies 1, 2 i 3 de febrer, entre les 12 h i les 23 h, hi haurà estands amb terrasses, restauració, música i animació, al mateix passeig.

Tret de sortida a la programació

L'inici oficial de la Festa Major serà el divendres 26 de gener a les 20 h, al TAS, on els còmics José Corbacho i David Fernández donaran la benvinguda a les festes, amb el seu pregó. Aquest mateix dia també es donarà la benvinguda a les noves pubilles i hereu – enguany, alumnes de l'Escola Ceip Salou i de l'IES Jaume I - que representaran Salou, durant dotze mesos.

Aquesta mateixa nit, a les 22 h, a l'envelat ubicat al passeig Jaume I, està previst un espectacle d'humor, amb José Corbacho, David Fernández i Tomàs Garcia. L'entrada és gratuïta i les portes s'obriran a les 21 h, fins a esgotar l'aforament. A la una de la matinada, reviurem la millor música dels anys 80, 90 i 2000.

Després de l'acte inaugural de la Festa Major, el dissabte, 27, a les 10.30 h, hi haurà una cercavila d'elements populars que recorrerà el centre de la ciutat, des del TAS, fins a la Torre Vella, on es realitzarà el ball de lluïment de les colles. També, aquest mateix dissabte, a les 13 h, tindrà lloc, a la Torre Vella, la recepció de l'alcalde Pere Granados i la Corporació a les entitats i associacions salouenques; amb l'amenització musical a càrrec de Blue Alley Quintet.

Ja, a la tarda, els passadissos del TAS s'ompliran de tallers oferts per les entitats de cultura popular, amb l'objectiu de donar a conèixer la seva activitat a infants i famílies. Aquesta és la 15a edició de l'esdeveniment.

A l'envelat, a partir de les 23 h, el grup musical Buhos oferirà un concert, seguit d'una festa disco, des de la una de la matinada.

El diumenge 28, a partir de les 11.30 h, a la plaça de la Pau, els gegants tornaran a engrescar el municipi amb la XXXVII edició de la Trobada Gegantera. Després, les sardanes prendran el relleu a la plaça, iniciant la tradicional ballada d'aquest any, amb la Cobla Contemporània. A la Biblioteca, hi haurà una activitat amb els nanos com a protagonistes, oferint diversos tallers.

El dia 30, a l'envelat, a partir de les 17.30 h, tindrà lloc el concert Queen for kids. El dia 31, a les 20 h, els grups locals de Salou mostraran el seu talent, també a l'envelat.

Recta final de la festa major

Les colles, amb l'orquestra Nueva Alaska, ocuparan l'envelat el dijous, 1 de febrer, a les 23 h, on s'oferirà un ball. Aquesta mateixa nit se celebrarà la gran festa disco colles FM'24.

El divendres, dia 2, a les 17.30 h, està programada la gran festa del Cós Blanc Xic's. Les portes de l'envelat s'obriran a les 17 h i romandran obertes fins a esgotar l'aforament. Al vespre, a les 23 h, hi haurà el gran ball amb l'Orquestra Swing Latino, i a les 03 h, començarà el Cós Blanc Night.

Finalment, arriba el punt àlgid de les festes: el Cós Blanc, el dissabte, dia 3 de febrer, on participaran 28 colles festives.

A les 17 h, està previst a l'envelat, el concert de Festa Major, amb l'orquestra Montgrins, que també actuarà en un gran ball, a partir de la mitjanit.

El diumenge, 4 de febrer, a les 17 h, hi haurà el concert de Festa Major amb l'Orquestra Nova Blanes. A les 18.30 h, per diferents carrers del centre de Salou, es podrà gaudir d'un espectacular correfoc, amb la intervenció dels Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, el Xaloc i La Morena de Salou, amb colles convidades. A les 20 h, al carrer Advocat Gallego, castell de focs de fi de festa. I a les 20.30 h, ball amb l'Orquestra Metropol.

Cal destacar que, aquest any, també hi ha previstos molts altres actes i activitats. Entre ells, la degustació dels fideus negres de Salou, l'homenatge a la gent gran, les obres de teatre amateur i els tallers per als més menuts, les xocolatades i els inflables infantils.