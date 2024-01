L'alcalde de Salou, Pere Granados,es desplaça a Belfast per a promocionar el municipi com a destinació turística

Pere Granados, l'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme de Salou, s'ha desplaçat a Belfast per a promocionar el municipi com a destinació turística. En un esdeveniment organitzat pel Patronat de Turisme, Portaventura i l'Oficina d'Espanya de Turisme de Londres, Salou s'ha presentat davant de 70 agències de viatges, touroperadors i periodistes d'Irlanda del Nord.

Diversos operadors turístics ja han inclòs Salou en la seva oferta de vacances. A partir de l'estiu de 2024, s'operarà un nou vol directe des de Belfast fins a l'Aeroport de Reus, facilitant així l'accés a la capital de la Costa Daurada.

Salou també ha tingut una presència destacada a la fira Holiday World Show de Belfast, un esdeveniment dirigit al públic general, amb un enfocament familiar i per a la demografia over fifty. El municipi ha comptat amb un mostrador, compartit amb Portaventura, sota el paraigua de Turespaña.

L'alcalde de Belfast, Ryan Murphy, en el marc de la inauguració de la fira, ha visitat l'estand de Salou, remarcant la seva familiaritat amb el municipi, havent-hi passat vacances anteriorment. Aquesta visibilitat en la fira serveix per posicionar Salou com una destinació atractiva fora de la temporada alta.

Pere Granados també ha destacat que el turisme irlandès és cada vegada més important per a Salou, perquè ha anat substituint el turisme rus, que ha disminuït després del conflicte amb Ucraïna.

En la seva intervenció, va assenyalar que Salou s'ha compromès amb el desenvolupament sostenible, amb l'objectiu de convertir-se en una destinació turística intel·ligent i acollidora, operativa tot l'any, amb una especial atenció al medi ambient.

Per consolidar aquesta visió, el municipi està desenvolupant una oferta turística diversificada i completa, amb noves experiències i recursos per atreure nous mercats i segments, sempre sota criteris d'equilibri, responsabilitat i sostenibilitat. A més, s'estan dissenyant activitats especialitzades fora de temporada per desestacionalitzar, desconcentrar i diversificar l'oferta turística, amb l'objectiu de continuar atraient i fidelitzant el mercat d'Irlanda del Nord i cercant-ne de nous.

Finalment, Pere Granados ha parlat dels reptes i objectius futurs en diversos àmbits turístics com l'esportiu, de salut, gastronòmic, enològic, de benestar, cultural, així com el turisme MICE i d'incentius, tots aquests formant part de l'estratègia per promoure Salou com una destinació turística de primer nivell.