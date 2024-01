Brussel·les obre la porta a endurir les condicions de transport dels pèl·lets

El comissari de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, ha assegurat aquest dijous estar «disposat a considerar» endurir les condicions de transport marítim dels pèl·lets arran de la crisi a la costa de Galícia i Astúries. En un debat al ple del Parlament Europeu sobre la crisi pels pèl·lets, Sinkevicius ha dit que cal revisar-ne l'empaquetatge i el transport marítim. «No hi ha solucions fàcils», ha dit el comissari, que ha remarcat la «complexitat de la qüestió». Sobre la crisi a Galícia i Astúries, Sinkevicius ha demanat investigar el vessament i aclarir responsabilitats. En el debat, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha plantejat el cas dels pèl·lets que contaminen les platges de Tarragona i ha demanat «eines» perquè no quedi «impune».

En la seva intervenció, Sinkevicius ha admès que els vessaments de pèl·lets tenen «un impacte en el sòl, l'aigua i la vida de la gent» i que cal «prendre accions». «(Quan hi ha un vessament), s'haurà de portar a terme el principi de qui contamina paga», ha dit. L'executiu comunitari va presentar a l'octubre una proposta per reduir la contaminació per pèl·lets.