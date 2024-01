La Diputació de Tarragona oferirà formació i assessorament a dones que busquen feina

La Diputació de Tarragona ha obert la inscripció per a un nou curs formatiu dissenyat i adreçat exclusivament a dones desocupades amb l’objectiu d’assessorar-les i acompanyar-les en la cerca de feina. Programa 360º - Itinerari formatiu i acompanyament per a la inserció laboral de dones desocupades és un curs semipresencial de 86 hores de durada durant el qual s’oferirà a les participants formació en intel·ligència emocional, en tècniques de cerca d’ofertes laborals, sessions de coaching i acompanyament individual, d’speed dating i trobades exprés, mentorització empresarial i servei d’estilisme perquè les participants puguin preparar-se per a futures entrevistes de feina, entre d’altres.

Un total de 25 dones podran beneficiar-se d’aquest curs que s’iniciarà el proper 26 de gener i s’allargarà fins al 9 d’abril, i que combinarà sessions presencials al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus amb algunes classes virtuals a través d’una plataforma. Com a requisit, les participants hauran de ser dones desocupades que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i hauran de formalitzar la inscripció en aquest enllaç: https://www.dipta.cat/empren/programa-360graus.

L’objectiu del Programa 360º - Itinerari formatiu i acompanyament per a la inserció laboral de dones desocupades és oferir un servei de formació, orientació i acompanyament especialitzat per dones en cerca activa de feina per tal de millorar la seva inserció al mercat de treball. A més, aquest curs també pretén oferir un nou recurs a les entitats locals de la demarcació, al qual puguin derivar usuàries que compleixin el perfil del programa, millorant les insercions i l’atenció que poden oferir els serveis locals d’ocupació; així com sensibilitzar i implicar a les empreses en la importància de l’empoderament i la inclusió de les dones al món laboral.

La Diputació de Tarragona impulsa projectes de millora de l’ocupació al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, del desenvolupament local i de l’emprenedoria, fomentant accions que facilitin i acompanyin l’accés al mercat de treball de les persones desocupades o que cerquen una millora de feina.