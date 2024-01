Tarragona, la segona província espanyola que més croquetes consumeix per habitant

L’empresa d’alimentació Solo de Croquetas acaba de realitzar una enquesta per saber on es consumeixen més croquetes, a quina província i quins són les millors de la firma.

Segons el “Croquetómetro” que ha analitzat tot l’any 2023. Els espanyols continuen triant els bars i restaurants en primer lloc amb un 32,33% per consumir croquetes. El segon lloc és per a les comandes online que supera ja les fetes a casa. Una dada curiosa i rellevant en un país on la croqueta ha estat plat estrella de les cases. Es canvia la tendència de compra però es manté el consum. Un 24,44% davant un 22,61%. I en últim lloc els supermercats amb un 20,62%.

Cal destacar que les comandes online ocupen la segona posició, la gent prefereix demanar croquetes online que fer-les ells mateixos o comprar les del supermercat, això ens mostra que cada vegada més, es valora la qualitat de la croqueta, però que la gent cada vegada té menys temps, ganes o coneixement per fer ells mateixos les croquetes.

Tarragona, la segona província amb més consum de croquetes per habitant

A l'estudi, també s'han analitzat quines províncies consumeixen més aquest aliment en comparació amb la seva població. Així, Tarragona és la segona província espanyola, només per darrere de Ciudad Real. Al top 5 les acompanyen Toledo, Alacant i Castelló.

Imatge del mapa d'Espanya amb les províncies que més croquetes consumeixen per habitant remarcades.Cedida

Solo de croquetas ha fet també una enquesta per saber quins són els sabors que més agraden. La Croqueta de Cecina amb formatge gorgonzola (Lleó) s’emporta el triomf i li segueixen la de Cachopo ( Astúries), Pernil de Monesterio ( Extremadura), Bacallà a l’ajoarriero ( Navarra) i Cua de Toro (Andalusia).

Solo de Croquetes és l'ecommerce de nínxol- amb restaurants per viure experiències - que ha triomfat a tot Espanya amb la croqueta com a única referència gastronòmica. Això sí, croquetes úniques i amb sabors exòtics. Amb més de 30 sabors i inclús per a tota mena d'intoleràncies i preferències alimentàries.