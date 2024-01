El 63,2% dels desplaçaments per feina o estudis a Tarragona es realitza amb cotxe particular

El 63,2% dels desplaçaments al centre de treball o estudis es realitza amb cotxe particular a la província de Tarragona. La xifra pertany a una anàlisi independent publicada al web d’Informes Mecànics, després de processar les microdades de l’enquesta ECEPOV de l’Institut Nacional d’Estadística.

El 19,6% d’aquests desplaçaments quotidians es realitza caminant i el 9,5% opta pel transport públic a la província:

Taula Mitjans de Transport.Cedida

Sergio Arboledas, director general d’Informes Mecànics, ha explicat que «aquestes xifres demostren que valorem de forma molt positiva la independència que ofereix un cotxe particular en desplaçaments habituals. No tothom pot caminar a la |feina i la majoria de les persones al món no compta amb una xarxa de transport públic tan desenvolupada com la de les grans capitals».

Els homes utilitzen més el cotxe que les dones, menys a les illes i Girona

A la província de Tarragona, el 68,4% dels desplaçaments quotidians realitzats per homes es realitza amb un cotxe particular, xifra que en el cas de les tarragonines és del 58%.

Aquesta diferència percentual es tradueix que les dones tenen una tendència més important a caminar (25%, davant el 14,1% en homes) o utilitzar el transport públic (12,6%, davant el 6,2% d’ells) per arribar a la feina o centre d’estudis.

Mitjans de Transport per gèneres.Cedida

Arboledas ha apuntat que «les dones utilitzen el cotxe particular gairebé tant com els homes, però és indubtable que una part significativa d’elles prefereix caminar o anar en transport públic al centre de treball o estudis».

A menor nivell de renda, més es camina i s’utilitza el transport públic

Les següents dades pertanyen a una mitjana estatal.

L’anàlisi independent realitzada per Informes Mecànics revela que la manera de desplaçar-se a la feina o centre d’estudis canvia significativament segons la renda de la casa.

Tant és així, que les xifres són pràcticament correlatives entre rangs d’ingressos.

El 23,6% de les llars que obtenen menys de 500 euros al mes realitza els seus desplaçaments quotidians caminant. En el cas de les llars que ingressen entre 5.000 i 7.500 euros, aquesta xifra és del 13,5%.

El mateix succeeix amb el transport públic: el 18,1% de les llars amb ingressos mensuals inferiors a 500 euros al mes realitza els seus desplaçaments habituals en transport públic, xifra que descendeix fins l’11,6% a les llars amb més de 7.500 euros.

Mitjans de transport per rentes.Cedida

Sergio Arboledas, director general d’Informes Mecànics, ha dit sobre això que «qualsevol podria pensar que les xifres haurien de ser fins i tot més dispars, el que passa és que la renda no ho és tot i hi ha molts més factors en joc. Per exemple, sabem que hi ha gent que prefereix anar caminant o en transport públic perquè no li agrada agafar el cotxe o simplement ni tan sols té carnet».

El cotxe particular és especialment utilitzat entre els 30 i els 50 anys

Més del 70% dels desplaçaments quotidians realitzats per persones entre 31 i 50 anys es realitza amb cotxe particular. Són els rangs d’edat en els quals més es recorre a aquest vehicle per anar a treballar o a un centre d’estudis.

Són, conseqüentment, els rangs d’edat que menys es desplacen caminant o utilitzant el transport públic.

Els joves entre 16 i 20 anys són, precisament, els que més acudeixen al seu centre d’estudis o de feina caminant o en transport públic. Molts d’ells ni tan sols tenen carnet de conduir ni poder adquisitiu per aconseguir un cotxe. Tot i així, el 25,3% d’ells es desplaça amb cotxe particular, el 32,6% va caminant i el 32,4% utilitza el transport públic

Mitjans de Transport per edats,Cedida

En ordenar les respostes de l’enquesta per ocupació, obtenim unes dades i conclusions similars: les persones ocupades es desplacen al seu lloc de treball, predominantment, amb el seu cotxe particular.

Tanmateix, existeix una diferència significativa entre les persones que treballen a temps complet i les que ho fan a temps parcial. En treballar a temps parcial, els seus ingressos són també menors i, per tant, menor és la rendibilitat dels seus ingressos si han de desplaçar-se una llarga distància per treballar. Per això, quan és possible, prefereixen acudir caminant o en transport públic (encara que el cotxe continua sent l’opció més triada).