L'epidèmia de grip a Tarragona, a punt d'arribar al nivell 'molt alt'

L’augment dels contagis per virus respiratoris no s’atura. Aquest increment s’ha notat, sobretot, en els casos de grip. Durant els primers dies del 2024, es va registrar una taxa de 218 diagnòstics a l’atenció primària per 100.000 habitants al Camp de Tarragona, que es troba en un nivell epidèmic alt, a punt de superar el llindar epidèmic molt alt. El territori ja va patir una pujada dels contagis a l’octubre i al novembre, però aquest augment no va ser tan pronunciat com el que s’està produint des de la primera setmana de desembre, quan la ràtio encara se situava en 41 contagis per 100.000 habitants.

Segons les dades Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya, en la primera setmana de l’any hi havia 5.098 casos d’infeccions respiratòries agudes (IRA). D’aquests, 1.187 són de grip al Camp de Tarragona. Per posar-ho en context, a l’inici del 2023 hi havia una taxa de 56 diagnòstics per 100.000 habitants, mentre que el 2022, la ràtio era, fins i tot, molt més baixa —5 per 100.000 habitants—.

Respecte a les franges d’edat més afectades pel virus gripal, les persones d’entre 15 i 44 anys són de les més perjudicades. Com s’ha anat advertint durant les darreres setmanes, també hi ha hagut una gran incidència en els infants d’entre 0 i 4 anys, amb una taxa de 312 casos per 100.000 habitants d’aquesta edat. A l’altre costat de la balança es troben les persones de més de 70 anys, entre les quals hi ha menys diagnòstics de grip. Això pot estar relacionat amb el fet que un 46% dels ciutadans de 60 anys o més estan vacunades, mentre que només ho estan un 18% dels que tenen 59 anys o menys. De fet, en la franja d’edat superior als 80 anys, el percentatge és superior (67%).

Ahir, en una entrevista a Ràdio 4, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, deia que és «recomanable» que la població en general es vacuni de la grip perquè, si bé no evita contraure les patologies, sí que contribueix a fer més lleu la simptomatologia. A més, anunciava que els majors de 12 anys ja poden demanar cita a través de l’aplicació La Meva Salut. D’altra banda, assenyalava que les vacunes estan adreçades de forma específica a persones de més de 60, amb hipertensió, condicions de risc, diabetis, problemes renals o cardiorespiratoris, embarassades, amb obesitat mòrbida, professionals sanitaris i sociosanitaris o ciutadans en contacte amb col·lectius de les vulnerables.

Taxa de grip al Camp de Tarragona.Diari Més

51 ingressats a l’hospital per covid i 3, a l’UCI

El Camp de Tarragona ha començat el 2024 amb una taxa de 70 diagnòstics clínics de covid-19 per 100.000 habitants. Actualment, hi ha 53 persones ingressades a l’hospital per coronavirus i 3, a l’UCI. Concretament, hi ha 380 casos detectats, xifra inferior al de les darreres setmanes de desembre, quan es va arribar a un pic de 480. Les dades d’enguany no són comparables a les de fa dos anys quan hi havia 10.066 persones diagnosticades de covid (una ràtio de 1877 per 100.000 habitants). Cal destacar que només un 39,52% de la població de 60 anys o més i de les persones de menys edat, però amb factors de risc estan vacunades.

Pugen els casos a tot el país

L’ascens de les infeccions respiratòries, després d’unes setmanes afectades per les festes de Nadal i un menor ús dels serveis assistencials, s’ha viscut arreu del país. Els contagis de grip continuen pujant a Catalunya, amb un nivell de transmissió alt. Segons les dades de Salut actualitzades ahir, el pic estimat actual d’incidència és de 344 casos per 100.000 habitants, semblant al d’anys anteriors a la pandèmia. En la primera setmana de l’any, s’han diagnosticat 14.903 casos de grip a l’atenció primària, molt per sobre de les temporades anteriors, marcades per la covid (4.184 en el mateix període del 2023)