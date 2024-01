AgroBank impulsa el sector agroalimentari de Tarragona amb més de 537 milions en finançament en 2023

AgroBank ha tancat l'exercici 2023 a Tarragona amb un finançament al conjunt de la cadena agroalimentària de més de 537 milions d'euros. La línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el sector agroalimentari acompanya als seus clients de les comarques gironines a través de 39 oficines especialitzades.

El model de negoci d’AgroBank a Tarragona es desplega, a banda, gràcies als 152 gestors especialitzats, professionals amb formació específica en les necessitats i les particularitats del sector, amb coneixements concrets en funció dels tipus de cultius i ramaderies de cada població. A banda, els equips de riscos estan especialitzats en les seves zones d'influència amb la finalitat que coneguin molt de prop les necessitats dels clients i entenguin els seus fluxos financers.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha assenyalat que "l'aspiració de l'entitat és consolidar-se com una referència no només des del punt de vista financer, sinó també com un motor en la cerca de solucions als grans desafiaments del sector, com són el relleu generacional o la despoblació dels nuclis rurals". González, ha volgut posar en valor l'enorme rellevància del sector agroalimentari en el suport al món rural i ha destacat que "AgroBank és un dels actors principals en el suport a la transformació que està vivint en àmbits com la sostenibilitat, la productivitat, la innovació o la digitalització, sempre atents a les necessitats financeres del sector tant puntuals com recurrents".

Préstecs sequera i avançament de la DUN

D'aquesta manera, en 2023 AgroBank va posar a la disposició dels seus clients el préstec Agroinversió, amb condicions preferents, per pal·liar la disminució d'ingressos provocada pels episodis de sequera que van marcar bona part de l'any.

Aquest préstec permet que les necessitats addicionals de liquiditat per fer front a aquesta campanya es puguin retornar en terminis de temps més amplis. Els préstecs tenen una mancança opcional d'un any, ampliable fins a quatre anys en cas de pèrdua total en cultius llenyosos.

A banda, com cada exercici, es va posar en marxa la campanya de la DUN 2023 per facilitar la tramitació de les ajudes i avançar la quantia d'aquestes, la qual cosa ha permès a agricultors i ramaders disposar dels fons de manera anticipada.

Per facilitar i agilitzar la gestió d'aquests préstecs i ajudes, AgroBank ha tingut a la disposició dels seus clients gairebé 7.000 milions d'euros en finançament preconcedit en el conjunt d’Espanya.

A tot això s'uneix que l'entitat posa a la disposició dels seus clients un catàleg complet d'assegurances per cobrir qualsevol mena d'adversitat, destacant l'Assegurança Agrària i els segurs multiriscos adaptats a cada cultiu i bestiar.

Aposta per la innovació i l'àmbit rural

El compromís amb la innovació es plasma en el programa AgroBank Tech Digital INNovation, del qual a la fi de 2023 es va llançar la seva segona edició, dissenyat juntament amb l'acceleradora Innsomnia amb l'objectiu d'impulsar al sector agroalimentari cap a la cerca de solucions capdavanteres que contribueixin a optimitzar processos, augmentar la sostenibilitat i millorar la qualitat dels productes.

Les startups que formen part del programa entren en la comunitat AgroBankTech, l'ecosistema d'innovació més important del món agrotech, i obtenen mentorització individualitzada per poder atendre les necessitats de desenvolupament tecnològic de manera més eficient. A més, tenen la possibilitat d'evolucionar la maduresa tecnològica (TRL) dels seus projectes, accedeixen a facilitats financeres i d'inversió i participen en esdeveniments de networking davant clients i empreses del sector.

Per part seva, en el marc de la seva aposta pel món rural i el relleu generacional AgroBank i Basque Culinary Center han posat en marxa ‘Impuls Agro’, una iniciativa adreçada a donar visibilitat a joves que pertanyen al sector agroalimentari espanyol i que a través del seu treball i els seus projectes estan contribuint a la seva transformació. Els objectius fonamentals d’‘Impuls Agro’ són: ser una plataforma de visibilització de joves del sector agro, i conformar una comunitat que connecti als diferents agents del sector agroalimentari que serveixi d'inspiració, coneixement i networking per als joves del sector agro.

AgroBank realitza també accions contínues d'impuls al sector on, a través de la Comunitat Agro, clients i no clients tenen accés a tota la informació que fa que AgroBank sigui referència en el sector, com la participació en fires i altres jornades.

En l'àmbit acadèmic i de recerca, l'entitat va llançar la ‘Càtedra AgroBank de Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari’ de la Universitat de Lleida o la ‘Càtedra Dona, Empresa i Món Rural’ amb la Universitat de Castella-la Manxa.

A banda, AgroBank contribueix de manera activa amb les principals organitzacions del sector -tant en l’àmbit nacional com regional- a través de convenis de col·laboració, i també ho fa amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el qual ha signat un conveni per impulsar la innovació, la inclusió de la dona rural, la formació en zones rurals a través de CaixaBank Dualiza i l'emprenedoria rural al costat de MicroBank, el banc social de CaixaBank i l’entitat més gran de microcrèdits d'Europa.