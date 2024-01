Baixa el nombre d’estudiants de grau que abandona la carrera durant el primer curs a la URV

El nombre d’estudiants de grau que abandona la carrera durant el primer curs a la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha baixat del 20,3% durant el curs 2018-2019 fins al 14,7% el 2021-2022. Una reducció de 5,6 punts percentuals en tres anys que la URV atribueix a la creació d’un nou protocol l’any 2018. L’objectiu és analitzar el nombre d’estudiants que decideix abandonar el grau, conèixer les causes i incrementar les tutories per prevenir-ho. Segons la vicerectora de Projectes Docents i Estudiants de la URV, Montse Pinent, des que es va posar en marxa el nou protocol, s’ha observat que “a més tutories, més disminució de l’abandonament”. De fet, un 60% dels estudiants que el 2021 van ser orientats per una tutoria continuen amb els estudis.

La URV també ha analitzat els motius que porta aquests alumnes a abandonar els estudis. Un 37% ho fan perquè no els agrada la titulació escollida, un 19% per dificultats acadèmiques, un 18% ho addueixen a la conciliació laboral i familiar i un 1% ho deixen per motius econòmics. Segons la universitat, la gran majoria dels abandonaments es produeixen entre els homes i, sobretot, entre els estudis d’Humanitats, Enginyeries i Arquitectura.

La vicerectora de Projectes Docents i Estudiants de la URV, Montse Pinent, ha afegit que amb el nou protocol també es volia tenir “una fotografia dels estudiants que abandonen al final dels estudis”. Segons ha assegurat, un 10% d’aquests abandonaments es produeixen en arribar al Treball de Fi de Grau (TFG). Tot i això, del total de matriculats a l’assignatura del TFG, la mitjana d’abandonament és del 4%. “Sovint són estudiants que troben feina i acaben deixant els estudis”, ha tancat Pinent.